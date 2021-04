Poháru se zúčastnilo devět dětských oddílů napříč překážkovým sportem OCR (zkratka Obstacle Course Racing – překážkové závody). Kutnohorský Koudelníkův Spartan Training měl v soutěži osmnáct dětí ve dvou kategoriích – Kids I (2011 a mladší), Kids II (2010 a starší). Celkem se poháru zúčastnilo 124 dětí. „Byli jsme druhou nejpočetnější skupinou,“ překvapilo předsedu oddílu Michala Pavlíka.

A co bylo náplní OCR poháru? Každé dítě muselo od 5. do 11. dubna naběhat co nejvíce kilometrů a zároveň splnit deset různých úkolů, jako byl vis, angličáky, výdrž v planku, dřepy, švihadlo, hod na cíl, raci, balanc, skákání snožmo a skok z místa.

Konečný výsledek nebyl špatný. V celkovém pořadí skončil Koudelníkův Spartan Training na děleném pátém místě. Dvě závodnice měl do konce v konečném pořadí TOP3. Druhá skončila v kategorii Kids I Barbora Kunášková a třetí místo obsadila v kategorii Kids II Anna Náhlovská.

Logo týmu Koudelníkův Spartan Training.Zdroj: Olympia Spartan Training KHCelý projekt se mezi kutnohorskými rodiči i dětmi setkal s velmi kladným ohlasem. Největší problém dělalo malým dětem švihadlo, ale progres byl znát. „Myslela jsem, že mě švihne,“ smála se maminka závodníka Jana Hájková. Děti se však lepšily. „Dcera skákala každý den. Ze začátku udělala jeden přeskok, ale chytlo jí to a každým dnem se zlepšovala,“ chválila Veronika Vojtová.

Adéla Kloudová nad výkonem své dceři nevěřícně kroutila hlavou: „Někdo mi vyměnil dítě. Nejprve udělala sotva tři přeskoky a pak hned dvacet sedm!“

Naopak Anna Náhlovská ve starší kategorii předvedla se švihadlem neskutečný výkon. Dala na jeden zátah 897 přeskoků! „Mrzí mě, že jsem nedala tisíc, ale potřetí se mi to už opakovat nechtělo,“ usmívala se závodnice Koudelníkův Spartan Training.

Je třeba ale vyzdvihnout i ostatní. Viktorie Poulová a Johana Trešlová naběhaly celkem 25 kilometrů. Třicet angličáků zvládl za 1:08 Jiří Pohořalý. Úctyhodná byla i výdrž ve visu. Shodně 3 minuty a 9 vteřin vydržely Barbora Kunášková a Johana Trešlová. Z místa skočil nejdál Pohořalý výkonem 235 centimetrů.

„Děkuji všem rodičům a dětem, kteří reprezentovali náš oddíl. Šlo o vůbec první závody našeho nového týmu. Jakmile pandemická situace dovolí, začneme se společnými tréninky u nás na Olympii a veškerou přípravu budeme směřovat na Koudelníkův závod, který se uskuteční v neděli pátého září,“ dodal hlavní trenér Olympia Spartan Training KH Michal Pavlík.

Složení týmu Koudelníkův Spartan Training Kutná Hora v poháru:

Jiří Hájek, Viktorie Poulová, Zoe Kloudová, Ella Kloudová, Tomáš Lebeda, Žaneta Trešlová, Lukáš Kaprálek, Barbora Kunášková, Beáta Kunášková, Anna Schüllerová, Štěpánka Schüllerová, Štěpán Tvrdík, Jiří Pohořalý, Matěj Dvořák, Michal Klečák, Radim Klečák, Anna Náhlovská a Johana Trešlová.