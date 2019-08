Český skokový pohár se pomalu chýlí ke svému finále. Deváté z celkových jedenácti kol bude hostit ve dnech 21. až 24. srpna středočeský Ptýrov. Vrcholem bude sobotní eLED Velká cena, která tradičně proběhne ve večerních hodinách za umělého osvětlení.

Jan Štětina při loňském závodě v Hradištku. | Foto: Josef Malinovsky

Ptýrov u Mnichova Hradiště jako dějiště Českého skokového poháru zná každý fanoušek parkurového sportu. Mítink je v řadě jedenáctí kol ojedinělý, a to tím, že se jeho vrchol eLED Velká cena Ptýrova jezdí každoročně v pozdních nočních hodinách za umělého osvětlení. Soutěž přitahuje diváky, kteří pravidelně plní ochozy do posledního místa. Letos navíc pořadatel nechal vybudovat novou krytou tribunu a rozšířil také zázemí cateringu. Chybět nebude velkoplošná obrazovka, a to největší, jaká kdy byla u ptýrovského kolbiště nainstalována.