S obrovskou podporou skvělých diváků postoupili do další fáze vyřazovacích bojů v divizi. Florbalisté Kutné Hory zvládli pátý rozhodující zápas s celkem Litomyšle na své palubovce a jdou dál. Kutnohorští nyní narazí na mužstvo Zlína. O víkendu se hrají první dva zápasy u soupeře, další víkend se pak série druhého kola play up přestěhuje na Klimešku.

Z florbalového utkání play up divize Kutná Hora - Litomyšl (2:5) | Foto: Filip Wohák

Kutná Hora – Litomyšl 8:5

„V první řadě obrovské poděkování neskutečným divákům. Taková kulisa na divizi, to je prostě sen. Děkuj. Jinak skvělá a vyrovnaná série. Tentokrát jsme podstatnou část zápasu nebyli dostatečně dobří, naštěstí nás podržel neuvěřitelný brankář. Za stavu 5:5 jsme ukázali velký morál a dokázali zlomit zápas zase na naší stranu. Díky moc soupeři za celou sérii, která byla tvrdá, ale férová a myslím že i kvalitní. Jedeme dál,“ radoval se z postupu do další fáze kutnohorský trenér Jiří Vokřál.

Pro devatenáctiletého čáslavského gólmana Vlčka byla premiéra speciální

„V sérii jsme podali velmi dobré výkony, které bohužel na postup nestačili,“ litoval kouč hostujícího mužstva Tomáš Doubek. „S každým zápasem jsme se zlepšovali. Skvěle nám fungovala obrana. Bohužel jsme nebyli tolik dobří v zakončení. Soupeře několikrát podržel brankař,“ přidal Doubek. „Děkuji klukům za celou sezonu, Byla to skvělá jízda. Do další sezony silnější. Soupeři přeji hodně štěstí do další série,“ dodal trenér Litomyšle.

Branky: 1. Martínek, 32. Vávra, 33. Petrásek, 33. Listík, 38. Zelený, 51. Vávra, 58. Martin, 58. Martínek - 13. Štarman, 21. Lamplot, 34. Lamplot, 48. Lamplot, 50. Stuchlík. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 316. Zásahy brankářů: Bochníček 12 - Hájek 15. Třetiny: 1:1, 4:2, 3:2.

Kutná Hora: Bochníček, Dlouhý – Chalupa, Rejna, Vávra, Martin, Novotný, Hampl, Zelený, Spurný, Petrásek, Jedlička, Vojtěch, Martínek, Listík, Tvrdík.