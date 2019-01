Svatý Mikuláš - OÚ Svatý Mikuláš, Sokol Kačina a SDH Svatý Mikuláš uspořádali 31. prosince již 24. ročník Silvestrovského běhu. Této akce se každoročně účastní několik desítek běžců a nebylo tomu jinak ani tentokrát.

Absolutním vítězem se na pětikilometrové trase stal v čase 19.00 František Tichý st. V kategorii do 35–ti let doběhl první Michal Břinčil. V dětských kategoriích (do 10–ti a nad 10 let) triumfovali Martin Klička respektive František Tichý ml.