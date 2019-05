Koně s jezdci během extreme trail závodů musí překonávat nejrůznější překážky. Jsou to například houpačka, lanový mostek, lávka na kolejích a další. Závody jsou samozřejmě odstupňované od nejlehčího po extrémní a tomu pak odpovídá i výběr překážek. „Chtěla bych zdůraznit, že veškeré překážky, které jsou součástí závodiště, vytvořil sám můj partner Standa,“ prozradila organizátorka závodů Kamila Trávníčková. Park společně otevřeli v loňském roce.

„Extreme trail pochází z Ameriky. Koně se takto cvičí k práci na farmách. Jednou z překážek je například branka, kterou si musí jezdec otevřít a zavřít, aniž by slezl z koně,“ popisuje Kamila Trávníčková. Kůň musí být vycvičen tak, že ho žádná nerovnost a překážka nepřekvapí.

Soutěžící přijeli do Vinař i ze Slovenska. Tento závod byl totiž organizován ve spolupráci s dalšími čtyřmi farmami. Soutěž je pojata mezinárodně, takže se do závodu přihlásili také Rakušané, Němci a Švýcaři. „Některé parky jsou například v jižních Čechách, takže tam dorazí soutěžící z Rakouska, protože to mají blíž,“ vysvětlila Trávníčková s tím, že nejlepší závodníci ze všech kol se sejdou ve finále.