Kutná Hora – Ve druhém kole Společné regionální ligy v házené zavítala kutnohorská Sparta do Mostu. Nedělní souboj Kutnohorští zvládli a vyhráli 27:22.

Kutnohorští házenkáři (v oranžovo-černém) potěšili své fanoušky a doma zvítězili 24:23 nad Ledčí. | Foto: Deník / Pavlík Michal

Kutnohorští házenkáři předvedli v Mostě excelentní výkon. První poločas hosté vyhráli o šest branek. „Soupeře jsme k ničemu nepustili. Ve druhém poločase už jsme byli v obraně slabší, dostali jsme více gólů, ale na druhou stranu jsme své šance v útoku proměňovali,“ těšilo kutnohorského trenéra Jiřího Hájka, který své hráče pochválil: „Konečně kluci předvedli to, co by se mi líbilo hrát.“

Přitom Sparta před zápasem přišla o oba brankáře. Jeden leží v nemocnici s ledvinovou kolikou a druhý dostal chřipku. Do brány se tak vrátil bývalý trenér Kutné Hory Vít Šnajdr, který si vedl parádně. „V první půli nás hodně podržel,“ zdůraznil Hájek. Kromě brankářů postrádal hostující kouč i několik hráčů z pole, ale naopak měl k dispozici extraligového Šimůnka či prvoligového Píchu. Oba dva se shodně zapsali do tabulky střelců se sedmi trefami. „Oba hráči byli v sestavě znát. Když máte v týmu mistra extraligy Šimůnka, tak i ostatní kluci hrají úplně jinak,“ podotkl Jiří Hájek.

Výborné výkony podává i talentovaný dorostenec Procházka, který zatížil konto Mostu pěti góly. „Je obrovským přínosem. Stejně jako Jeníček. Oba jsou příslibem do budoucna. Procházka byl vždy skvělým střelcem, pokaždé dal minimálně o sto více branek než druhý nejlepší v soutěži,“ dodal trenér kutnohorské Sparty.

Most – Kutná Hora 22:27 (8:14). Branky a sestava Kutné Hory: Šnajdr – Pícha 7, Šimůnek 7, Procházka 5, Polívka 4, Jeníček 2, Hájek 1, Salák 1, Hovorka, Veselý M. a Veselý Š. Trenér Jiří Hájek.