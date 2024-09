Z florbalového utkání play off první ligy žen Kutná Hora - Horní Suchá (8:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Florbalistky Kutné Hory zahájily prvoligovou sezonu hned dvěma střety. Oba mače měly stejný výsledek, jenže z výhry se radovaly kutnohorské hráčky pouze jednou. To muži měli smůlu, jejich divizní zápas byl totiž odložen a na svůj první duel si musí počkat. Plánovaný „Zápas Adama Rowe“ byl na žádost soupeře Florbal Jindřichův Hradec odložen z důvodu nepříznivých podmínek.

Rtyně v Podkrkonoší - Kutná Hora 4:3

První zápas žen byl jedna velká přetahovaná. V duelu se bojovalo o každý balon a centimetr hřiště. Již od první třetiny kutnohorský výběr po využitém oslabení prohrával. Bylo vidět, že kutnohorský výběr je pod tlakem, a to vedlo k sérii faulů i ve druhé části. To dokázaly hráčky z Rtyně využít a potrestat FBC hned dvakrát. Třetí třetina pak přinesla dvě trefy, na každé straně po jedné brance. Výsledné skóre 4:3 mluví jasně.

„Dobrá lekce na úvod sezony. Víme, kde máme problém a vyřešit ho můžeme jen my sami. Zítra je nový den. Děkujeme soupeři za zápas a přejeme mu úspěchy do dalších zápasů,“ řekl k utkání trenér hostů David Štursa.

„Věděli jsme, že nás čeká fyzicky náročné utkání, a tak jsme k tomu i přistoupili. Naše zodpovědná obrana nedala soupeři mnoho prostoru k nebezpečnému zakončení, a my se konečně gólově prosazujeme. Bylo důležité, že jsme v průběhu zápasu vždy dokázali vést, k čemuž přispělo i využití všech tří přesilovek. Soupeři přejeme hodně štěstí do dalších utkání, protože má velmi silný tým,“ podotkl Miloslav Krýsl, trenér domácího družstva.

Branky: 14. Lucie Krýslová, 27. Jaroslava Bálintová, 38. Kateřina Hátlová, 49. Jitka Romančáková - 24. Kristýna Venclová, 39. Natálie Beranová, 42. Lucie Klepalová. Třetiny: 1:0, 2:2, 1:1.

Hradec Králové - Kutná Hora 3:4

Toto byla jiná pohádka. Stejný výsledek jako v předešlém zápase, jen s tím rozdílem, že vyhrála Kutná Hora. Proti silnému IBK z Hradce Králové to měl být těžký zápas. A také že byl. Hrálo se nahoru - dolů a pro diváky to byla parádní podívaná. Při pohledu na vývoj zápasu Kutná Hora prohrávala jen pár minut ve třetí třetině. Tento trend se však podařilo zvrátit a v 57. minutě se povedlo vyrovnat na 3:3. Pomyslnou třešničkou na dortu byla trefa v poslední minutě utkání, když správně zamířila M. Dubská po asistenci Beranové a tím zařídila vedení 4:3, které vydrželo až do konce.

„Hrál se na obě strany florbal a výsledkem byl zápas, který musel bavit hráčky i diváky. Nakonec s třešničkou pro nás s vítězným gólem v poslední minutě. Děkuji soupeři za skvělý zápas a přejeme mu hodně štěstí v dalších zápasech,“ řekl krátce kutnohorský kormidelník.

„Byl to vyrovnaný a bojovný zápas, kdy se u otěží střídaly oba týmy. Třetí třetina byla od nás asi nejlepší, bohužel soupeř byl v koncovce šťastnější. Trochu mě mrzí, že se necháváme zbytečně rozhodit, když dostaneme gól nebo se nám nepovede přesilovka. Výhra nám dodala sebevědomí a prohra zase poučení pro další práci,“ okomentoval utkání domácích kouč Jeroným Žižka.

Branky: 24. Tereza Kautská, 26. Eliška Benešová, 45. Šarlota Stehlíková - 12. Natálie Beranová, 25. Sabina Ašenbrennerová, 57. Natálie Dubská, 60. Melánie Dubská. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:2.

(s přispěním Filipa Woháka)