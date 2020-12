Daniel prohrál na K.O. po sedmi vteřinách. Dle pravidel MMA teď nějakou dobu nemůže zápasit. „Je tam ochranná lhůta asi měsíc, kdy nesmím zápasit,“ řekl kutnohorský bojovník. Prohru přijal jako sportovec. „Dostal jsem ránu za ucho, která mnou otřásla. Šel jsem na zem a rozhodčí souboj ukončil. Hned jsem se pak postavil. Je to holt MMA. Není šance se vydýchat jako při počítání. Je to sport a k němu prohry patří.“

Pro Brunclíka je to další zkušenost v jeho kariéře. „Nejen samotný zápas,“ upozornil, „ale i dění okolo a co všechno boji předcházelo.“ Zápasník narážel na covidová opatření i nemožnost trénovat. Původně měl Daniel zápasit na konci října, ale vše se odložilo na 12. prosince. Navíc se mu několikrát změnil soupeř. „Dostali jsme možnost jít s Polákem, kde se připravují celou dobu bez omezení. U nás to stoprocentní nebylo. Stál jsem si ale za svým, že zápas chci. Nevnímal jsem rady trenérů, kteří se na souboj chtěli vybodnout a nevzít ho,“ prozradil Brunclík a dodal: „Měl jsem svou hlavu a dostal jsem facku. Zkušenost do budoucna se hodí. Někdy není potřeba vše tlačit za každou cenu. Chtěl jsem být bojovník a vymstilo se mi to.“

Brunclík šel podruhé v kariéře hlavní zápas večera. V tom prvním také dostal tvrdé K.O. od Peňáze dle pravidel K-1. „Strašně mi sobotní duel připomněl galavečer v Brně. Dalo mi to další zkušenosti do života,“ věděl bojovník. Jaká byla šance, že by se do sobotního zápasu vrátil, kdyby ho rozhodčí neukončil? „To je otázka. Rána mi otřásla páteří a na chvíli jsem měl zatemněno. Nicméně klasická uspávačka to nebyla. Holt jsem padl a rozhodčímu rozhodně nic nevyčítám. Možná bych se zpět nenahodil, ale jak zápas ukončil, tak jsem hned vstal a byl jsem při sobě,“ odpověděl Daniel Brunclík.

Další plány teď moc neřeší. Potřebuje od všeho vypnout. „Tlačím to už strašně let, pořád bojuji. Navíc mi vadí ta scéna MMA celkově. Každý se k tomu teď vyjadřuje na internetu. Lidi mi píšou nesmysly a jsem znechucený neúctou všech těch strejdů. Dám si pauzu a spíš si budu vybírat zápasy. Jestli budu mít jeden za rok a s kým, to teprve uvidím. Přistupovat na všechno nemá cenu. Každému je pak stejně jedno s kým zápasím a jak to dopadne. Hlavně když mají senzaci pro lidi. Začalo se mi z toho všeho vytrácet potěšení. Názory od lidí, kteří tomu nerozumí a do klece by se mnou nikdy nevlezli, mi za to nestojí. Více než prohrou jsem znechucený děním okolo,“ netajil se Brunclík.

Brunclíkovi se nelíbilo ani promo večera: policista vs. chuligán. Ano, Dudek je polský fanoušek. „Chápu, že jsem policista a prezentuji se tím. Mám rád sport a chci vést sportovní stránku než řešit věci okolo. Mně bylo jedno, že to je chuligán. Šel jsem do zápasu, protože mám sport rád. Soupeř byl naopak vyhrocený až moc. Já jsem naučený mít respekt a pokoru, což se v MMA začíná vytrácet,“ řekl kutnohorský zápasník.

Na svém Facebooku Daniel Brunclík představil jisté životní změny. Končí u Speciální pořádkové jednotky v Praze a bude se věnovat coby instruktor policejním výcvikům pro Kutnou Horu a Kolín. A navíc bude soukromě trénovat lidi. „Rozjíždím ve svém domácím gymu soukromé tréninky. Budu osobní trenér a formou nejen boxování chci lidem zlepšovat fyzickou kondici. Kapacita bude omezená kvůli mému času, proto si budu mezi klienty vybírat,“ informoval Brunclík. Tréninky plánuje rozjet od ledna. Ozvat se mu můžete přes Facebook nebo Instagram.