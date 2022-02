Velmi důležité tři body v boji o postup do play up o Národní ligu získali florbalisté Kutné Hory na půdě nevyzpytatelného soupeře. O vítězi rozhodla druhá část, kterou hosté vyhráli tři nula. Na vítězství se čtyřmi kanadskými body podílel kapitán týmu Martin Hampl.

Do konce základní části zbývá odehrát dva zápasy a dalo by se říci, že má Kutná Hora všechno ve svých rukách. Když oba zápasy zvládne, může si prodloužit sezonu a zabojovat o postup do Národní ligy. Klíčové utkání bude hned to v Mladé Boleslavi, které hodně napoví.

Branky KH: 5. Jedlička, 11. Hampl (Spurný), 29. Spurný (Zelený), 35. Hampl (Rejna), 39. Chalupa (Hampl), 48. Tvrdík (Hampl), 51. Vavřina (Zelený). Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:44. Diváci: 20.

FBC Kutná Hora: Dlouhý (Bochníček B.) - Schwarz, Špaček, Jedlička, Hampl, Zelený, Spurný, Rejna, Chalupa, Listík, Tvrdík, Vavřina, Novotný, Vojtěch.

Poslední dva zápasy

20. února v Mladé Boleslavi

27. února doma proti TJ Sokol Královské Vinohrady B