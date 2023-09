Florbalistky Kutné Hory se v domácím prostředí postavily družstvu Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou. Tým pod vedením Martina Němce, až na krátký úsek ve druhé třetině, celou dobu vedl. Domácí hráčky byly lepší i co se týče střel na bránu, které byly po šedesáti minutách v poměru 34:21.

Z florbalového utkání první ligy žen Kutná Hora - Týn nad Vltavou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora - Světlá 8:4

Střelecky se v utkání nejlépe vedlo Natálii Trpišovské, která nastřílela tři góly a k tomu přidala ještě dvě asistence. Se třemi body (2+1) odcházela do šatny obránkyně Kateřina Moravcová. Hráčkou zápasu byla vyhlášena Kristýna Venclová.

„Uf, je to doma, vítězství je naše, ale stálo to hodně sil,“ oddechl si domácí kormidelník Martin Němec. „Soupeř ze začátku utkání kladl aktivní odpor, což nás zaskočilo a než jsme se zkoncentrovali, tak byla první třetina minulostí. Z naší strany byly první dvě třetiny zbytečně nervózní, ale po prostřídání sestavy jsme se dostali do potřebného tempa, čímž jsme na soupeře vyvinuli tlak. Třetí třetina už byla podle našich představ,“ přidal Němec. „Mrzí mě zranění naší hráčky Nikol, doufáme, že to nebude nic vážného. Děkuji našim fanouškům za podporu,“ dodal kouč Kutné Hory.

I.B třída: Exligista Koloušek se v Paběnicích uvedl gólem, jeho tým ale padl

„Zápas bych zhodnotil kladně. Nicméně jak vypovídá skóre, máme do příště co opravovat. Děkujeme soupeři, rozhodčím a divákům,“ uvedl kouč hostujícího týmu Petr Baloun.

Branky: 3. Natálie Trpišovská, 10. Kateřina Moravcová, 19. Dominika Němcová, 24. Kateřina Moravcová, 39. Lucie Klepalová, 44. Natálie Trpišovská, 47. Kristýna Venclová, 50. Natálie Trpišovská - 3. Šárka Kudlová, 24. Andrea Doležalová, 33. Nikola Doležalová, 56. Veronika Císařová. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Zásahy brankářek: Lucie Petráková 17 - Tereza Bláhová 26. Třetiny: 3:1, 2:2, 3:1.