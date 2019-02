První set měl vyrovnaný průběh, po kterém se Budějovice dostaly do vedení 16:13, které se později ještě navýšilo. Za stavu 22:17 pro Jihostroj si Kladno vzalo druhý timeout, který pravděpodobně pomohl ke snížení za 23:20. Další body už ale Kladno nepřidalo a České Budějovice tak získaly první set za stavu 25:20.

Do druhého setu vstoupili lépe kladenští volejbalisté, kteří vedli 5:2, kvůli čemuž si vzal trenér Českých Budějovic timeout. To se vyplatilo, hráči Jihostroje dokázali vyrovnat stav utkání na 5:5, aby následné díky dobré práci Filipa Křesťana převzali otěže druhého setu a obrátili skóre zápasu na 8:6 ve svůj prospěch. Kladno se však nenechalo lehce, nejprve otočilo na 11:12, o vedení pak přišlo, a o chvíli později už prohrávalo o jeden bod. České Budějovice o vedení podruhé už nepřišly a zvítězily také ve druhém setu.

Začátek třetího dějství finálového utkání se povedl více hráčům Jihostroje, po servisech Michálka vedli 6:3, na což Kladno reagovalo oddechovým časem. Také tentokrát se tým, který si vzal timeout zvedl, Kladenští po bloku Adama Zajíčka vyrovnali na 11:11. Jenže volejbalisté Českých Budějovic tento stav rychle změnili, Kladenským utekli o tři body, a po dobré sérii, ve které se opět skvěle uvedl Křesťan, vedli už o sedm bodů a výhra celého zápasu nebyla daleko.

Za stavu 23:15 měl Jihostroj dobrou příležitost ukončit utkání, to se také brzy povedlo. Posledním hráčem, který se ve finálovém zápase dotkl míče, byl kladenský Vemič, který poslal míč do sítě, což znamenalo výhru Českých Budějovic. Pro Jihostroj to byl zisk Českého poháru po dlouhých osmi letech, navíc byl Filip Křesťan oceněn jako nejlepší hráč zápasu.

České Budějovice – Kladno 3:0

České Budějovice: Todua, De Amo, Michálek, Mach, Křesťan, Staples, Kryštof, kupilík, Šotola. Trenér René Dvořák.

Kladno: Baranov, Hýský, Zajíček, Habr, Vemič, Sobotka, Moník, Marel. Trenér Milan Fortuník.