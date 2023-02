Volejbalová elita se vrací na Klimešku. Vyvrcholí zde Český pohár mužů

Poslední únorový víkend si připravil do programu sportovní haly Klimeška mimořádnou volejbalovou podívanou, po letech 2019 a 2020 se do Kutné Hory vrací Final Four Chance Českého poháru ve volejbalu mužů, po extraligových bojích druhá domácí nejprestižnější soutěž klubů.

Ilustrační foto | Foto: Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný