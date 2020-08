Ten první proti Volejbalu Brno v sobotu od 16 hodin. Druhý zápas bude zahájen v pondělí od 14:00 proti českému reprezentačnímu týmu hráčů do 20 let.

V dresu Brna se na Klimešce představí i dva členové širšího reprezentačního A týmu a sice smečař Martin Licek a libero Pavel Říman. Tým volejbal Brno bere zápas s U18 jako přípravu na start nadcházející sezony Uniqa volejbalové extraligy. Reprezentační tým hráčů U20 bude zápasem proti „osmnáctce“ ladit formu na domácí evropský šampionát.

Reprezentační kádr U18 pod vedením trenéra Jana Svobody dorazí na Klimešku poprvé, od pátku do pondělí tam bude pobývat na tréninkovém soustředění, po kterém hráči ihned odlétají do Itálie na ME této věkové kategorie. Během listopadu přijedou mladí volejbalisté do Kutné Hory ještě dvakrát na tréninkové kempy.

Přijďte na Klimešku zafandit a podpořit české volejbalové naděje!