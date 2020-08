Volejbalové zápasy reprezentace U18 na Klimešce jsou zrušeny

V rámci finální přípravy na blížící se ME volejbalistů do 18 let měla odehrát česká reprezentace kadetů ve sportovní hale Klimeška dva přátelské zápasy. Sobotní ani pondělní zápas se ale nekoná.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer