Oba závody měly velké převýšení. V sobotu musel Vrbenský kromě překážek pokořit i 1350 výškových metrů. O den později jich bylo osm set. Do Valči jel s cílem poprat se o účast v České reprezentaci překážkových běhů, kam se chce letos svými výkony dostat. „Je to můj hlavní letošní cíl. Uděláme proto všechno. Tvrdě makám,“ řekl Jakub Vrbenský před odjezdem.

A připravenost prokázal. Na sobotním půlmaratonu v kopcích doběhl ve velké konkurenci na 10. příčce (2:22:57) elitní kategorie mužů, i celkově ze všech závodníků. Beast dokončil jako čtvrtý Čech a na překážkách ani jednou nechyboval.

„Ačkoliv bylo ohromné vedro, běželo se mi parádně. Patnáct kilometrů jsem se dokázal držet v nejlepší šestce. Pak přišla dlouhá pasáž běhu v potoku, což mi tolik nešlo a propadl jsem se. Nejvíce mi dalo zabrat nošení kýble se štěrkem do sjezdovky. Po něm jsem běžel desátý a na závěrečných překážkách jsem si svou pozici uhlídal. Jsem velmi spokojený. Dařily se mi překážky, na nichž jsme v Olympii přes zimu a na jaře pracovali,“ líčil po sobotním závodě jeho desátý muž.

Kdo by čekal, že Vrbenského poznamená náročná sobotní trasa, byl by na omylu. V neděli se od začátku držel v první čtyřce. „Nohy běžely skvěly. Dokonce i na kýblu jsem soupeře stahoval a na oštěp jsem přiběhl na třetí pozici,“ popisoval Kutnohorák klíčové momenty na Supru. Jenže právě oštěp, který byl těsně před cílem, se mu stal osudný. „Zamotal se mi provázek, než se mi ho podařilo nějak usměrnit, přibíhali další dva závodníci. Urychlil jsem tedy hod a trefil jsem se snad centimetr nad balík do dřevěné konstrukce. K mé smůle tam oštěp nezůstal a spadl na zem,“ litoval Vrbenský.

Musel tedy na trest třiceti angličáků, které odmakal ve velkém tempu a do cíle doběhl na vynikající čtvrté pozici (1:16:26) a jako třetí Čech v cíli. „Mrzí mě, že jsem se nedostal na pódium, ale naopak více mě těší povedený běžecký výkon. Podařilo se mi porazit některé kluky z reprezentace, v což jsem ani nedoufal. Těším se na další závody,“ dodal reprezentant Olympia Spartan Training Kutná Hora Jakub Vrbenský.