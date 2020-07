Za normálních okolností by Pipek dostal bodovou srážku a pokračovalo by se dál, jenže soupeř si z předchozí zápasu přinesl tržné zranění nad okem, které natolik krvácelo, že byl zápas předčasně ukončen. Rozhodčí pak změnili výsledek právě v neprospěch mladého zápasníka z MMA-Pdy.

Martine, startoval jste na MČR MMAA. Kdy jste rozhodl této akce zúčastnit? Vedla k ní nějaká složitá cesta?

Měl se uskutečnit Národní pohár, kde měla proběhnout kvalifikace. Akce se ale bohužel kvůli koronaviru neuskutečnila. Takže se mohl přihlásit každý. Já měl pod MMAA už čtyři výhry, k tomu bylo přihlédnuto, takže jsem šel jen dva zápasy. Jinak ostatní zápasníci šli tři. Za to sem byl rád.

Co bylo na celém turnaji nejsložitější? Četl jsem, že jste nemohl spát.

Psychická stránka, skoro půl roku jsem nezápasil, ale první souboj skončil za chvilku, což mi dodalo zase sebevědomí. Dělal jsem také poprvé váhu. Hubnul jsem z osmdesáti čtyř kilogramů na sedmdesát sedm. Poslední dva dny jsem seděl v sauně a jídla bylo pomálu. Usínal jsem někdy ve čtyři ráno a vstával v pět třicet na turnaj. Nebyl jsem v úplné kondici, věděl jsem, že zápasy budu muset ukončit rychle, což se povedlo a jsem rád.

První dva zápasy jste vyhrál po prvním kole. Vše podle plánu?

První dva zápasy skončily TKO, tedy domlácením na zemi. Až třetí zápas sem ukončil na RNC (škrcení), když mi soupeř nabídnul záda.

Měl jste po prvních dvou zápasech nějaké rány či zranění?

Až třetí zápas jsem si zlomil nártní kůstku, do čtvrtého zápasu jsem nastupoval zraněný. Nechtěl jsem na sobě nechat ale nic znát. Určitě pomohl i adrenalin. (smích)

V semifinále jste opět dominoval na zemi a znovu soupeř vzdal. Boj na zemi je tedy vaší největší předností?

Z hokeje mám stabilitu a silný střed těla. Držím dobře pozice, využívám tedy zatím více zem, ale to nestačí na zkušenější zápasníky, ty to hned přečtou. Doháním postoj, ale chce to čas. Hokej a zápasení je úplně jiný sport.

Budete typ zápasníka MMA, který raději pošle zápas na zem, nebo se nevyhýbáte ani přestřelce v postoji?

Ne, využívám zemi hlavně teď, později mi to už stačit nebude. Ale přestřelky zrovna mám rád. (smích) Ale chybí mi ještě správná technika, což se už brzy změní.

Finále skončilo předčasně. Myslel jste si v první chvíli, že je něco špatně? Že byste mohl být diskvalifikován?

Soupeř krvácel celá dvě kola, doktor měl zápas ukončit už dávno. Já měl za kopanec správně dostat mínus jeden bod a mělo se jít do třetího kola. Když se podíváte na zpomalený záběr, to oko jsem mu otevřel zespodu kladívkem, pak mu začalo krvácet a pak až přišlo kopnutí. Ale to už neřeším, je to za mnou, jedeme dál.

Alespoň vás může těšit, že jste nad svým soupeřem dominoval i ve finále.

Jsem rád, že jsem si vyzkoušel dojít taky do druhého kola. Sedm zápasů jsem ukončil v prvním, tak to byla moje premiéra. (smích) Změřil jsem síly s dobrým zápasníkem, což mě těší. Šlo o skvělý zápas.

Změnu výsledku zápasu jste přijal celkem v klidu. Co se vám honilo hlavou a co jste pak říkal soupeři?

Ano, ale byl jsem zklamaný. Co se stalo byla jen špatná náhoda, teď už to nezměním, můžu se jen poučit z chyb. Soupeři jsem se omlouval, chtěl jsem ho od sebe odkopnout a kop byl mířený na hrudník.

O co vše jste diskvalifikací ve finále přišel?

Přišel jsem o mistrovství Evropy. Budu jen jako náhradník, když se někdo zraní, a myslím si, že v tom byl i zcela hrazený kemp.

Sice šlo o vaši první prohru v amatérské kariéře, ale fakticky vás ještě nikdo nepřepral, to vás musí těšit ne?

Oficiálně diskvalifikace není prohra. (smích) Takže mám pořád bilanci sedm výher – nula porážek. To mě těší.

Jaké máte plány do budoucna? Na co nejbližšího se chystáte a uvidíme vás někdy mezi profesionály?

Když stihnu zahojit zlomenou nártní́ kůstku, tak bych měl mít zápas v brzké době ve váze do osmdesáti pěti kilogramů. Organizace I AM Fighter nyní rozjíždí pro amatéry zajímavé bitvy v garážových prostorech, které můžete vidět na O2 sport. Mně konkrétně se nápad moc líbí. V příštím týdnu bych měl dostat podrobnější informace. Do profesionálů půjdu, až budu vědět, že jsem připravený, nechci nic uspěchat, všechno má svůj čas.