Goiás (Brazílie) – Český akademický tým vstoupil parádně do futsalového Mistrovství světa 2016 v Brazílii. Po pondělní výhře 14:0 nad Novým Zélandem si s největší pravděpodobností zajistil postup do čtvrtfinále.

Český akademický futsalový tým před zápasem MS 2016 s Novým Zélandem. | Foto: Jan Kresta

Český tým vyhrál ve svém úvodním utkání proti Novému Zélandu vysoko 14:0. Trenér Frič mohl dát příležitost všem hráčům kádru a ti se mu odvděčili velkým gólovým přídělem soupeři. „Ze začátku byl náš výkon hodně nervózní, chyběl nám klid, ale na konci první půle se náš výkon uklidnil a začali jsme plnit úlohu favorita. Každý vstup do turnaje je velmi těžký a já jsem rád, že utkání jsme zvládli jako kolektiv. Zahráli si všichni a góly se rozprostřely mezi téměř všechny hráče," těšilo trenéra českého týmu Davida Friče.

Dva góly vsítil Novému Zélandu i David Drozd: „Kvalita soupeře nebyla až na takové úrovni, jak bych čekal, ale hráli sympaticky. Snažili se kombinovat a hráli až do konce. Dělal jim problém hlavně náš presink, ze kterého nedokázali vyjet a dostávali z toho zbytečné góly."

Další utkání hrají čeští akademici ve středu od 17 hodin našeho času proti Argentině. „Nikdy jsem proti Argentině nehrál, ale určitě na tom budou lépe takticky, fyzicky a hlavně technicky," myslel si další český reprezentant Pavel Drozd, s nímž souhlasilo i jeho dvojče David: „Bude se hrát určitě rychlejší futsal. Argentina bude silnější na míči a mnohem přesnější, než byl Nový Zéland. Asi nebudeme mít tolik brankových příležitostí, ale o to víc budeme muset být produktivnější v zakončení."

A co si o středečním soupeři myslí trenér? „Uvidíme v úterý, kdy Argentina vyzve Nový Zéland. Doufám, že utkání nám napoví, co můžeme očekávat. Já osobně očekávám vyrovnaný duel, ve kterém bude Argentina vycházet ze zabezpečené obrany a vyrážet do rychlých brejků," odpověděl.

Česká republika vs. Nový Zéland 14:0 (5:0) Branky ČR: Vnuk 2, D. Drozd 2, Jošt 2, Kubelka 2, Štrajt 2, Slováček, Křemen, Mažári, Ovčačík. Sestava ČR: Mareš (21. Konečný) - Slováček, Křemen, Vnuk, Holý – P. Drozd, D. Drozd, Jošt, Mažári - Ovčačík, Kubelka, Štrajt. Trenér David Frič.