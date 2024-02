V utkání 14. kola 2. ligy kutnohorský tým házenkářů opět dokázal bodovat, po dramatickém průběhu a statečném výkonu nakonec bral cenný bod za remízu se silným celkem Úval. Kutnohorští mají v jarní části sezony výbornou bilanci, doposud dvakrát vyhráli a jednou plichtili.

Z házenkářského utkání druhé ligy Kutná Hora - Dolní Cerekev | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora – Úvaly Úvaly 27:27 (15:15)

Na podzim Sparta v Úvalech prohrála o šest branek v poměru 38:32, když ještě v poločase držela nerozhodný stav 18:18. V tom druhém měli již navrch domácí. Hosté sice přijeli v roli favorita, když vyhráli posledních osm vzájemných druholigových utkání, Kutná Hora ale nastupovala po výborném vstupu do jarních odvet určitě povzbuzena dvěma cennými vítězstvími - doma nad Pardubicemi a v Havlíčkově Brodě.

Pro Spartu, která nastoupila se dvěma brankáři a pouze osmi hráči do pole, měl získaný bod velkou cenu, již s ohledem na ostatní výsledky kola. Hráči dřeli celé utkání jak v obraně, tak i v útoku, nic nevypustili a výsledek se dostavil. Pět bodů z úvodních třech jarních utkání nečekal po bídném podzimu asi ani ten největší optimista. A náskok čtyř bodů na poslední Pardubice plus lepší bilance vzájemných utkání je rozhodně dobrý počin do dalších kol.

Soustředění stálo fotbalisty Vrdů hodně sil. Bylo náročné, řekl kouč Masopust

„Do zápasu s Úvaly jsme šli odhodláni na domácí palubovce urvat body. Věděli jsme, že soupeř na tom bude fyzicky dobře, nemůžeme tedy dělat technické chyby, které bude určitě trestat. To se nám oproti poslednímu zápasu povedlo eliminovat, přesto jich bylo dost zbytečných a soupeř je dokázal přesně podle předpokladů využít, uvedl kutnohorský trenér Jan Falge na webových stránkách klubu. „Chyby jsme ale dokázali nahradit bojovností. Celý zápas jsme se soupeřem drželi krok a ani za stavu, kdy jsme byli minus tři branky, nikdo zápas nezabalil, možná jsme konečně pochopili, že zápas se hraje na šedesát minut a často se taková těžká utkání rozhodují právě v posledních deseti minutách. V sestavě, ve které jsme nastoupili, většina hráčů odehrála slušnou porci minut. Vzhledem k okolnostem je pro nás bod proti Úvalům určitě cenný a patří všem zúčastněným poděkování,“ těšilo kouče domácích.

Sestava a branky: Filip (br), Šimáně (br) - Pešek 9, Ishchenko 7, Hovorka 6, Falge 3, Kafka 1, Valeš 1, Pícha a Šveněk.

Ostatní výsledky 14. kola

České Budějovice - Havlíčkův Brod 21:23, Dolní Cerekev - Třeboň 28:25, Nové Veselí B - HBC Strakonice 1921 B 31:31, 1.HC Pardubice - Vršovice 25:34, JS Plzeň měl volno.

Další program

V 15. kole 2. ligy mužů JV-Čechy měl nastoupit tým Sparty Kutná Hora v sobotu 2. března od 17 hodin ve sportovní hale týmu Lokomotiva České Budějovice. Ovšem z důvodů nedostatku hráčů (školení trenérů, nemoci či zranění plus jarní prázdniny) kutnohorský oddíl požádal soupeře i řídící orgán soutěže o odložení na jiný termín. Ten by se měl teprve hledat.