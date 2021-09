Unikátní stadionový závod startuje již tuto neděli 5. září. Pořadatelé hlásí vyprodáno. „Registrace jsme uzavřeli 20. června. Na místě není možné se přihlásit,“ upozornil ředitel závodu Michal Pavlík. Podle něj je na startovní listině 333 dětí. „Loni jich bylo přihlášených 215,“ připomněl. Zájem byl velký.

Závodníci jsou rozdělení do čtyř kategorií. S těmi nejmladšími (4-6 let) může běžet jeden doprovod. Čas se jim neměří a za nesplnění překážky nejsou tresty. „Nejmladší kategorie je čistě pro zábavu, vyzkoušení si našeho sportu a cílem je děti zaujmout,“ vysvětlil Pavlík. Tato kategorie poběží okruh dlouhý 1,1 kilometr. První závodník vyběhne v 9 hodin ráno a pak probíhají intervalové starty po celý den.

Kategorie 7-9 let startuje v 10:15 hodin. Děti poběží 1.700 metrů zdolají 24 překážek. Jako trest mají 10 dřepů. Straší kategorie 10-12 let vyběhne ve 12 hodin na okruh dlouhý dva kilometry s pětadvaceti překážkami. Trest za nesplnění je 10 dřepů a 5 angličáků. A konečně kategorie nejstarší, což jsou děti ve věku 13-14 let, odstartují ve 14:45 hodin. Čeká je 2,5 km dlouhá trať a na ní 27 překážek. Za každou nesplněnou překážku je trest v podobě 10 angličáků.

Překážky jsou různorodé. Technické, balanční, silové, ručkovací, na paměť, ale také oblíbený vodní příkop. Za odměnu obdrží každý koudelník v cíli unikátní pamětní medaili.

Vyhlášení výsledků je naplánováno na 16:15 hodin. „Po celý den bude v areálu skákací hrad, u kterého se bude vybírat vysloužilé drobné elektro spotřebiče. Každý, kdo něco donese, dostane na oplátku drobný dárek,“ líčil Pavlík. Podle něj nebude chybět ani bohaté občerstvení. „O jídlo, sladké i kávu se postarají partneři, dorazí i zmrzlinář. Nově budeme mít na akci také pregéře, který každému zájemci za drobnou úplatu vyrazí groš na památku.“

Parkování je zajištěno na louce za stadionem Olympia, odkud je také hlavní vchod do areálu. Vstupné se neplatí.