Na startu se v elitní kategorii objevilo spousty zajímavých jmen. Kromě Martineze se u zimního stadionu v Kutné Hoře objevili jména jako Škarnitzl, Konwa, Nesvadba či Paprstka. Závod si zajel v barvách stáje Nilfisk ALTO pro cycling i Tomáš Tvrdík z Kutné Hory.

Od druhého kola ze sedmi celkových bylo jasné, kdo vyhraje. Martinézův náskok rapidně narůstal. V jednom kole z náskoku sice něco málo ukrojil druhý Jan Škarnitzl, ale Francouz prolétl trať za 1 hodinu a 37 minut s náskokem minuty a půl. Mezi ženami kralovala Polka Katarzyna Solus-Miškowičová.

„Závod byl báječný," usmíval se tehdy v cíli Miguel Martinez a navázal: „Pro mě je to úžasný den, protože jsem v poslední době moc netrénoval. Měl jsem mononukleózu. Stačilo mi jedno kolo a věděl jsem, že je to můj den. Nevím, proč to najednou tak šlo, protože v posledních jsem se cítil jako na houpačce. Když mi říkali, že jedu do posledního kola, tak jsem nechtěl končit."