Hostující hráčky navázaly na zlepšené výkony z předchozích zápasů. Dařila se jim kombinace a přechod do útočné fáze. Prolomily své střelecké trápení v sezoně a proměnily většinu vyložených šancí. Holky začínají získávat cit pro hru. Kdy vyrazit do rychlého protiútoku a kdy hru zpomalit, uklidnit situaci, podržet míček a v klidu si vystřídat. „Z naší strany to byl dobrý zápas,“ napsal na klubový web Tomáš Reinert.

Branky KH: 13. Drahokoupilová (Spěváčková), 16. Tlapáková (Dubská M.), 19. Moravcová (Labudová), 29. Labudová (Moravcová), 32. Dubská M. (Drahokoupilová), 44. Dubská M., 48. Beranová (Spěváčková), 54. Šimůnková (Beranová), 60. Dubská M. (Knížová).

Totální kolaps v první třetině znamenal konec kutnohorským nadějím

Rudý Dračice Mladých Nadějí Týn - FBC Kutná Hora 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Domácí florbalistky hrály chytře ze zataženého bloku a spoléhaly na rychlé protiútoky. V zápase si kutnohorské hráčky vypracovaly opravdu velký počet střel, ale hlavně v první třetině jim chyběl důraz v předbrankovém prostoru. Hodně jejich střel mířilo vysoko a tím se připravily o možnost dorážet. Všechno, co šlo na branku, navíc pochytala skvělá domácí brankařka. Na začátku třetí třetiny měly domácí holky výhodu pětiminutového trestu, kterou využily a vytvořily si náskok, který se Kutné Hoře nepodařilo smazat. Co hosty těší, je předvedená hra. Holky neztrácely hlavu a trpělivě si vytvářely opravdu dobré střelecké šance. „Až do posledních minut zápasu bylo na holkách vidět, že to chtějí otočit. Skvělý týmový výkon,“ popsal výkon družstva Tomáš Reinert.

Branky KH: 38. Dubská M., 44. Beranová (Dubská M.), 53. Drahokoupilová (Moravcová).

Sestava Kutné Hory: Fousová, Miksová - Tlapáková, Dubská M., Dubská N., Spěváčková, Novotná, Němcová N., Drahokoupilová, Šimůnková, Labudová, Moravcová K., Knížová a Beranová.