V loňském roce měl oddíl házené oslavit 60 let existence. Kdy jste chtěli slavit?

Narozeniny jsme měli přesně někdy v září, ale slavit jsme chtěli v říjnu. Bohužel jsme museli vše zrušit.

Ani letošní rok se moc nevyvíjí dobře.

Chceme jubileum oslavit, ale opravdu nevíme, jak se situace vyvine. Snad bude nějaká možnost. Hlavní je, abychom mohli začít hrát.

Jak funguje váš oddíl, když se nehraje?

Trenéři připravují programy pro děti. Snaží se nějakým způsobem trénovat a udržet aktivní. Mám obavu, že když se nebude delší dobu hrát, tak o spoustu dětí přijdeme. Pokud nejsou pravidelně na hřišti, a nejen v házené, tak na sport zanevřou.

I pro vás to musí být velká změna? Jak to bez házené zvládáte?

Jistě, že mi chybí. Ve sportovní hale Bios, kde pracuji, jsem měl prakticky každý den nějaký náš mančaft. Měl jsem o týmech přehled. Situace mi vadí. Netrénuje se, nehraje se. Je to mizérie. Co se dá dělat? Musíme to přečkat a spoléhat na lepší časy.

Bude i pro kluky z A týmů těžké vrátit se k házené? Budou mít vůbec chuť?

Nemyslím, že by se na házenou vykašlali. Chuť mít budou. Otázkou je, kolik času budou mít na přípravu. Poslední verzí svazu bylo, že by se házenkářské soutěže rozjely v dubnu. Dokonce je odsouhlaseno, že se soutěže od druhých lig budou moct dohrát na venkovních hřištích. Mnoho oddílů si totiž stěžovalo, že se nedostanou do hal. Já mám obavu, že se v dubnu nezačne. Chtějí dohrát podzimní část, což je sedm kol z jedenácti. Asi by se to dalo stihnout, ale muselo by se začít nejpozději začátkem května.

Prožívá kutnohorská házená za celých šedesát let nejtěžší období?

Určitě ano. Nikdy se nám nestalo, že bychom nehráli, byť jsme krizemi procházeli. Jde o nejhorší období. Jde vlastně o druhou sezonu v řadě, která se nedohrála. Takovou krizi nepamatuji.

Má koronavirus i nějaké ekonomické dopady na váš klub?

Ani ne. Nejsou výdaje. Po ekonomické stránce přežijeme. Nemělo by nás to zruinovat. Nejhorší je, že se nesportuje.

Obavy tedy panují z následného stavu členské základny?

To určitě. U mládeže člověk neví, jak to dopadne. Dítě, když vypadne na rok, tak mám obavu, že se jen tak nevrátí. Ačkoliv se trenéři snaží sebevíce a snaží se děti u házené udržet. Nebudeme si nic nalhávat. Měli jsme s tím problémy, i když se hrálo. Vyšší věkové kategorie se nám nedařilo dotáhnout. Starší dorost nemáme vůbec, do mladšího jsme horko těžko doplňovali starší žáky.

Házenou zahýbala i kauza české reprezentace, která neodjela na mistrovství světa. Jaký máte na celou věc názor?

Pro mě to bylo zklamání. Těšil jsem se, že uvidím náš tým proti nejlepším týmům světa. Jaký mám názor? On je pak každý chytrý. Šlo o těžké rozhodnutí. Můžeme mluvit o nějakém záložním týmu, ale těžko říct. Mrzelo mě to. Současné vedení svazu je v rozkladu. V březnu se mají konat nové volby.