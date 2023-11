Akce podzimního programu v kutnohorské hale je minulostí, první zápas osmifinále CEV Challenge Cup mezi volejbalistkami PVK Olymp Praha a francouzským týmem Neptunes de Nantes vyšel vítězně pro hosty a ty si vezou k Atlantiku dobrou výchozí pozici pro postup mezi osm nejlepších týmů této evropské pohárové soutěže mezi volejbalovými kluby žen.

Z volejbalového utkání osmifinále CEV Challenge Cup žen Olymp Praha - Neptunes de Nantes (0:3) | Foto: Zdroj: CEV

„Domácí“ Olymp se týmu s několika francouzskými reprezentantkami nezalekl, od začátku šel do hry naplno a po smeči Šimánové vedl 7:4. Pak se ale Nantes začalo zlepšovat v obraně i na bloku a vypracovalo si čtyřbodový rozdíl, který si udrželo až do konce prvního setu. Ten tedy prohrál pražský tým 20:25.

I ve druhém dějství byl obrázek hry podobný, Olymp držel s Francouzskami krok až do stavu 14:15. Poté třemi body v řadě zaúřadovala americká reprezentantka v dresu Nantes Taylor Mims a hostující hráčky šly do rozhodujícího vedení, které si udržely až do konce druhého setu (21:25).

Ve třetím setu se Pražačky nadechly k závěrečnému tlaku ve stylu buď a nebo. Po smeči Virtové to bylo 10:6, po skvělém podaní Brancuské vedl Olymp 14:11. Jenže slovo si pak vzaly zkušenosti na francouzské straně v podání francouzské a americké reprezentační smečařky, duo Mims - Ratahiry převrátilo vedení na stranu hostů 16:19. A v koncovce vedení francouzský tým opět udržel a i třetí set tedy Olymp po slibném průběhu nevyhrál (20:25).

Odveta se hraje na francouzské půdě v úterý 14. listopadu a domácí budou velkým favoritem na postup mezi osmičku nejlepších.

„Každopádně Klimeška přivedla do Kutné Hory další skvělou sportovní podívanou za velmi početné divácké kulisy, kdy počet diváků přesáhl tři stovky. Olymp si kutnohorské zázemí velmi pochvaloval a my doufáme, že brzy přivítáme další kvalitní sport nejen pod vysokou sítí,“ těšilo Michala Vaváka z kutnohorské haly Klimeška.