Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Kutnohorská sportovní hala Klimeška znovu praskala ve švech. Česká futsalová reprezentace se tam ve středu 30. ledna utkala v odvetném přípravném utkání s Ukrajinou. Ačkoliv o den dříve Češi v Chrudimi vyhráli 4:0, ve středu prohráli 2:4.

Středeční zápas měl opačný scénář než ten úterní. Do vedení 2:0 se v první půli dostali Ukrajinci a český tým musel dotahovat. Jenže gól na 3:0 krátce po přestávce byl zlomový. Češi ještě ve hře bez brankáře dokázali snížit na rozdíl jedné branky po trefách Seidlera s Vnukem, ale k vyrovnání jim nepomohla ani hrozba šestého ukrajinského faulu, za který by se kopala desítka. Naopak Ukrajinci v poslední minutě získali při chybné rozehrávce míč a pečetili svou výhru střelou do prázdné brány.

„Prospali jsme první poločas. Nechávali jsme soupeři spousty prostoru. Špatně jsme se koncentrovali na zápas, neběhali jsme a nebyli jsme důrazní. Proti soupeři z prvního výkonnostního koše takto nejde hrát,“ uvědomoval si chyby trenér českého týmu Tomáš Neumann.

Oba zápasy s Ukrajinou byly vyprodané. Česká reprezentace v Chrudimi i Kutné Hoře táhla diváky do ochozů. „Chtěl bych poděkovat hlavně organizátorům, protože v obou zápasech odvedli skvělou práci. Oba duely měly atmosféru. Haly byly vyprodané. Myslím, že i diváci se měli na co dívat, protože utkání měla velkou kvalitu,“ dodal Neumann.

Českému celku se v Kutné Hoře líbilo. Rád by využil Klimešku pro soustředění před kvalifikací na MS a není vyloučen ani další zápas. Podobné to může být i u reprezentací do 19 a 21 let.

Česká republika – Ukrajina 2:4 (0:2)

Branky: 33. Seidler, 36. Vnuk – 5. Šoturma, 15. Malyško, 22. Mikiťuk, 40. Pedjaš.

Česká republika: Vahala (Gerčák) – Cupák, Holý, Záruba, Křivánek, R. Mareš, Rešetár, Slováček, Koudelka, Seidler, Kovács, Janovský, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.