Nymburk /FOTOGALERIE/ – Vlažný rozjezd, exhibiční konec. To bylo poslední domácí utkání nymburských basketbalistů v letošním ročníku Ligy mistrů. Mnohonásobný český mistr zdolal španělskou Fuenlabradu, která přicestovala bez hlavních opor o sedmnáct bodů 104:87.

Domácí si výhrou uchovali naději na postup do play off FIBA Europe Cupu. A to byl hlavní úkol dne.

Domácí se na začátku trochu trápili. Ale opravdu jen chvilku. Pak jako mávnutím kouzelného proutku zcela opanovali palubovku a nasadili k parádnímu trháku. Rázem vedli ve druhé čtvrtině o dvacet bodů. Šňůra 22:0 znamenala vedení o rovných dvacet bodů. Jenže hosté nechtěli prodat svoji kůži lacino. Manko stahovali a v poločase vedl Nymburk jen o sedm bodů.

Španělé se přiblížili na rozdíl bodu, ale domácí problém nepřipustili. Své vedení navyšovali, o což se staral ve druhém poločase hlavně neskutečný Wright. Skvostné byly jeho přihrávky a navíc sázel jeden bod za druhým. A bylo jedno, jestli je to za dva body nebo střela z dálky. Prostě to vzal v pravou chvíli na sebe.

Nejvíce bodů: Wright 21, Lawrence 14, J. Bohačík, Benda, Myers po 13, Hruban 12, M. Peterka 10 – Garcia a Kemp po 20, Rupnik 13, Llorca 12, Kravcov 11.