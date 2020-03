„V této souvislosti chceme přihlášené účastníky informovat, že pokračujeme v přípravě soutěže a konečné rozhodnutí o konání AZ CUP 2020 v původním termínu učiníme 13. dubna 2020 v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o pokračování či zrušení nouzového stavu a s ním souvisejících omezeních,“ oznámili pořadatelé velkého závodu na svém webu.

Podle informací je ovšem pravděpodobnost konání akce v původním termínu malá. „V souvislosti s tímto vývojem, pokud by se soutěž nemohla uskutečnit v původním termínu, zvažujeme možnost uskutečnit AZ CUP 2020 v náhradním zkráceném termínu, a to od soboty 30. května do neděle 7. června 2020,“ upřesnil ředitel závodu Martin Mezera.

Akce by se konala za podmínky účasti minimálně 40 startujících celkem za všechny třídy, 8 soutěžních dnů.