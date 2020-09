Po skončení uplynulého ročníku přistála na stole nabídka na administrativní posun o ligu výše. „Usilovně jsme o tom jednali jak s vedením, tak hlavně s týmem. V koncepci klubu jsme s postupem počítali do tří let, nabídka přišla dříve a jednotně jsme se shodli, že do toho půjdeme,“ vysvětloval vedoucí týmu Martin Němec. A dodal: „Bylo to obrovské lákadlo, naším hlavním cílem je zviditelnit, pozvednout a zatraktivnit ženský florbal v Kutné Hoře. Podmínkou bylo však adekvátně doplnit kádr, což se nám myslím podařilo.“

Do týmu přišlo před sezonou několik nových tváří. Zejména se jedná o posily do ofenzívy, kde tým dlouhodobě trápí efektivita zakončení. „Nové hráčky skvěle zapadly do týmu, tvoříme jednu partu, která táhne za jeden provaz. V kabině panuje spokojenost a hlavně odhodlání,“ řekla kapitánka týmu Lucie Baťhová. Vedoucí týmu ji doplnil: „Holky přinesly do týmu zkušenosti, některé hrály první ligu už předtím. Všichni máme velkou motivaci, v týmu je i dobrá atmosféra a zdravá konkurence. V sezoně budeme hrát na tři formace, proto tak široký kádr.“

Několikačlenný trenérský tým má tedy k dispozici 21 hráček včetně tří brankářek. Z důvodu absence juniorského týmu pro nadcházející ročník se naše mladé hráčky spadající do této kategorie mohly rozhodnout, zdali využijí hostování v jiném oddíle nebo se pokusí „porvat“ o místo v sestavě prvoligových žen. Této možnosti využila Štěpánka Helclová (ročník 2003). „Jsme mile překvapeni, jak se s tím Štěpánka zatím popasovala. Každým dnem se zlepšuje,“ řekl Němec.

V přípravné části sezony zvolily ženy jiný model. Více času trávily v hale na florbalce a ze sedmi přátelských utkání vyhrály čtyři. „Letos jsme vynechali pohár a soustředili se na zápasy, které jsme si mohli sami organizovat, ať už termínově či časově. Veškeré zápasy jsme nahrávali, poté jsme udělali holkám několik video rozborů, aby měly lepší představu o chybách a o tom, na čem pořád pracovat,“ shodl se trenérský tým. Kapitánka k tomu řekla: „Tyto rozbory nám hodně daly, pořád se snažíme zlepšovat a je dobré vidět, kde děláme chyby. Rozvíjíme se a vnímáme to jako krok dopředu.“

Premiérové utkání v 1. lize odehrají ženy již tuto sobotu, a to na domácím hřišti. „Nevíme, co od toho máme očekávat, ale na týmu je vidět obrovská bojovnost, odhodlání a neustále makáme. Máme rádi výzvy. Bereme to vážně a máme jedinečnou možnost zahrát si první ligu v podmínkách, o kterých se nám ani nesnilo. Naším cílem je umístění do desátého místa,“ přiblížila kapitánka týmu. „Tím hlavním cílem zůstává přilákat fanoušky do hlediště, a jak jsem již jednou říkal, zatraktivnit ženský florbal. Z prvního hracího víkendu chceme mít šest bodů. Z týmu sálá pozitivní energie a dobrá nálada. Máme dobře typologicky poskládaný tým s věkovým průměrem 23,5 roku. Věříme v sílu kádru, v přípravě ukázaly holky i svou mentální sílu a jako nováček nedáme nic zadarmo!“ uzavřel vedoucí týmu Němec.

Příchody do týmu: Martina Miksová (SK Jihlava), Michaela Špulková (IBK Hradec Králové), Lucie Spěváčková (IBK Hradec Králové), Denisa Drahokoupilová (IBK Hradec Králové), Sabina Labudová (IBK Hradec Králové), Andrea Doležalová (Sklo Bohemia Světlá n/S), Lenka Tlapáková (Sklo Bohemia Světlá n/S).

Odchody: Šárka Charvátová (přerušení kariéry), Michaela Horáková (ukončení aktivní kariéry), Veronika Křivánková (přerušení kariéry), Kristýna Dvořáková (přerušení kariéry), Marcela Filipcová (ukončení aktivní kariéry).

Vůbec první utkání ve druhé naší nejvyšší soutěži odehrají ženy na domácím hřišti, a to v sobotu 12. září od 20 hodin proti České Lípě. O den později si ženy střihnou hned druhý zápas. První venkovní utkání sehrají v sobotu 26. září na hřišti Prague Tigers. Do Play off postoupí všechny týmy, které si to rozdají o jedno postupové místo do Extraligy. Ze soutěže se pro tento rok nesestupuje.

Seznam nejbližších domácích utkání ve sportovní hale Klimeška:



Sobota 12. září 20:00 proti FBC Česká Lípa

Neděle 13. září 14:00 proti Florbal Ústí

Sobota 10. října 16:00 proti Florbal Chomutov

Neděle 11. října 14:00 proti SK Bivojky Litvínov



Seznam účastníků 1. ligy žen:



FBC Česká Lípa, Florbal Ústí, Prague Tigers Nehvizdy, ACEMA Sparta Praha UNYP, Florbal Chomutov, SK Bivojky Litvínov, Crazy Girls Liberec, TJ Turnov, TEXAS LONGHORNS, Black Angels, TJ Sokol Nové Strašecí, TJ Sokol Královské Vinohrady, FBŠ SLAVIA FatPipe Plzeň, Rudý Dračice Mladých Nadějí Týn a Banes Florbal Soběslav.