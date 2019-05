I tentokrát se bojovalo o "skládané medaile", které jsou novinkou Polabské ligy.

Po celou dobu závodů bylo možné zakoupit si dobroty napečené od maminek a tatínků čáslavských judistů. Výtěžek z prodeje spolu s obrázky a vzkazy od judistů, kteří se zúčastnili tohoto závodu, bude jako již tradičně předán rodičům Elišky z Pardubicka, které judisté dlouhodobě pomáhají v jejím nelehkém osudu. Podařilo se vybrat více než 27 tisíc korun.

Výsledky čáslavských svěřenců

Mláďata - chlapci U11:

do 24 kg - 1. místo Růžička Vojtěch, 2. místo Nováček Jakub

do 30 kg - 2. místo Odvárka Martin, 3. místo Kohl Antonín

do 34 kg (B) - 3. místo Zavadil Lukáš

do 50 kg - 2. místo Sechovec Lukáš

Mláďata - dívky U11:

do 32 kg - 3. místo Horská Anna

Mladší žáci U13:

do 38 kg - 1. místo Huber Felipe

do 46 kg - 2. místo Adámek Matěj

do 50 kg - 1. místo Praus Vítězslav

do 55 kg - 2. místo Chudomel Lukáš

do 60 kg - 2. místo Váňa Jakub

Mladší žákyně U13:

do 36 kg - 2. místo Sosnovcová Žofie

do 40 kg - 3. místo Pilcová Johana

do 48 kg - 2. místo Vodrážková Anna

do 57 kg - 1. místo Zrucká Anna

Starší žáci U15:

do 34 kg - 2. místo Huber Oliver

do 46 kg - 3. místo Sechovec Karel

do 66 kg - 1. místo Tuček Jan

nad 73 kg - 1. místo Dlouhý Milan

Kateřina Dlouhá