Zimní příprava se Radovi povedla. Jeho závody končily jedním úspěchem za druhým. Prvním byl Přebor pozemních sil ve sportovním skialpinismu. „Závod se konal v Krkonoších na Brádlerových boudách. Skončil jsem na pátém místě celkově a v kategorii nad čtyřicet let jsem vyhrál,“ pochlubil se Kutnohorák.

Skialpový závod měřil 18,5 kilometru s převýšením 1250 metrů. „Z výsledku jsem měl neskutečnou radost. Byť člověk stárne, tak se na skialpech neustále zlepšuji. A pořád se mohu posouvat,“ těšilo Jana Radu a dále prozradil: „Je neskutečný rozdíl, když sundávám pásy s lyžemi na zemi a na nohou. Spousty dovedností jsou někdy více než fyzická kondice.“

Winter Survivalu podřídili vše

Hlavní akcí zimy byl pro Radu Winter Survival v Jeseníkách. Závod tříčlenných týmů – vojenských hlídek, který má dlouholetou tradici. Jde o přírodní zimní víceboj, kterého se účastnily týmy ze čtyř států. „Této akci jsme podřídili úplně vše. Tři týdny jsme se připravovali na horách. Sedmdesát procent je o fyzické přípravě, zbylá procenta jsou o vojenském lezení, zdravotní přípravě, o záchraně zraněných z těžko dostupných terénů a dalších dovedností,“ vyjmenoval Kutnohorák.

Tříčlenný tým se může skládat pouze z vojáků příslušného útvaru. Podle Rady je složité najít tři vyrovnané lidi v jednom z nich: „Znám výborného skialpinistu, který ale neumí slézt ze skály. Naopak znám skvělé lezce, ale neumí na lyžích. Já mám štěstí, že jsem narazil na komplexní kluky. Michal Pech je excelentní skialpinista, který sjede čtyřicetistupňové kopce šusem. Nemá pud sebezáchovy. Pokud je potřeba vyšplhat na něco, co nejde, on tam vyšplhá. Druhým parťákem je Miroslav Šroler, jenž je několikanásobným mistrem republiky v motoskieringu (jezdec na lyžích je tažen motokrosovou motorkou).“

A jak tým kolem Jana Rady dopadl? Nejlépe jak mohl. Dosáhl svého největšího vítězství v kariéře armádních sportů a celý Winter Survival ovládl. „Neskutečně si prvenství ceníme. Konkurence se stále zlepšuje. Nejvíce si vážíme triumfu nad Rakušany, jejichž tým se skládá z instruktorů skialpinismu. Jejich kasárna jsou dva a půl tisíce nad mořem,“ konstatoval vítěz čtyřdenního závodu.

Každý den musel Rada se svými parťáky zdolat určenou etapu bez jakékoliv GPS pomoci a mobilu. Na zádech měli svůj materiál a nesměli si nikde jinde obstarat jiný. To vše jen s mapou a busolou. A navíc plnili bodované úkoly a disciplíny. Zkrátka skvělý, až nadlidský výkon!

Na stokilometrový závod nedošlo

Zbytek zimy už zhatila koronavirová pandemie. Tradiční skialpový Krkomen trophy ve Špindlerově Mlýně na 100 kilometrů (6500 metrů převýšení) se již neuskutečnil. Co nebylo letos, může přijít za rok. „Chceme stoprocentně zkusit obhajobu, i když se pomalu chystáme do survivalového důchodu. Všem třem nám je přes čtyřicet let. Vyhráli jsme s nejstarším průměrem. Říkáme si, kam to může jít dál?“ smál se sportovní matador.

Nyní se Jan Rada věnuje své oblíbené cyklistice a těší se, až omezení skončí. „Je těžké trénovat, když není forma, kde prodat. Mám to tak nastavené, takže se jedu dvakrát nebo třikrát do týdne projet jako turista,“ řekl jezdec KC Kutná Hora.