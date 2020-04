Sokol Kutná Hora – Brandýs n. Labem A 93:48

V úvodu utkání se Sokolové hledali a rázem prohrávali 0:4. Jenže pak zavelel k postupné deformaci soupeře svým přesným trojbodovým hodem tahoun Michal Vavák, a když v šesté minutě přidal ruku k dílu trojkou i Říhovský, svítilo skóre 10:4 pro domácí. Vysoké vedení po první čtvrtině narostlo i díky přesným hodům Prušinovského. Diváci vstávali z laviček i v 9. minutě, kdy Málek na půlce vybojoval balon a Kocourek smečí a lá Michael Jordan zvýšil náskok Kutné Hory. Ve druhé čtvrtině už kutnohorský dlouhán Kocourek začal úřadovat naplno, i díky jeho košům bylo poločasové skóre pro soupeře hrozivé – 47:20.

Ve druhé půli hry Sokolové hlídali výsledek a postupně ho navyšovali. Brandýsu díky dobré obranné hře dovolili pouhých 28 bodů. Na druhé straně Kocourek završil svůj víkendový účet na celkových 68 bodů (sobota 38, neděle 30)! Kutnohorští tak posílili svou pozici před play-off, které je čeká už za dva hrací víkendy.

Trenér Kutné Hory Aleš Dorazil byl za výsledek rád: „Výsledek je takový, jaký je. Je to skoro o padesát bodů. Kluci k tomu došli zodpovědnou hrou, což bylo vidět i v sobotu. Taky jsme neměli problémy se zraněními. V deseti lidech se hraje úplně jinak než v šesti.“ Do sestavy se vrátil bavič Kořínek. „Přesně, vrátil se konečně Kořínek, který hrál velice dobře. Myslím, že pochvalu si zaslouží všichni hráči. Podstatné bylo, že jsme dobře bránili,“ říkal po zápase trenér.

Do utkání zasáhli všichni hráči z lavičky. I junioři Dastych a Konečný. „Hráli všichni, za což jsem rád a přeji si, aby to tak bylo stále,“ vyslovil Dorazil, kterému je jedno z jaké pozice půjde do rozhodujících bojů sezony: „Mně je jedno, jestli jsme sedmí nebo osmí, prostě chci vyhrát každý zápas. Navíc nám přeje rozlosování. Za čtrnáct dní hrajeme venku, ale minimálně jeden zápas bychom vyhrát měli. Pak hrajeme dva zápasy doma a věřím, že je vyhrajeme.“

Sestava a body Kutné Hory: Kocourek 30, Říhovský 20, Prušinovský 14, Málek 9, Vavák 9, Loužil 6, Aufrecht 5, Konečný 2, Dastych, Levý, Kořínek. Trenér Aleš Dorazil. Sestava a body Brandýsa n. L.: Čajka 14, Rajský 11, Černý 9, Divíšek 6, Šustr 4, Křenek 2, Louč 1, Protivný 1. Trenér Petr Čeněk. Trojky: 10 (Říhovský 4, Prušinovský 2, Aufrecht Málek, Vavák) – 1 (Divíšek). Fauly: 26/9. TH: 14/7 – 32/17. Čtvrtiny: 25:10, 22:16, 25:10, 21:12. Diváků: 20.