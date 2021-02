Trofej získal Green Bar, který v dramatickém finále přestřílel Jump Boys 3:2 v penaltovém rozstřelu. Třetí místo vybojovali po skvělém týmovém výkonu hráči Chvojkovic.

O 3. místo: STS Chvojkovice – Freaks 3:2 (1:1)

Chvojkovice ukázaly, kde jejich síla – v týmovém a kolektivním výkonu. Hra obou týmů jako by ale byla poznamenaná semifinálovým vyřazením. Do vedení se dostali ve 12. minutě Freaks, když zakončoval Skokan. Jenže Chvojkovice mají France a ten také vyrovnal. Dlouho se pak hrálo nerozhodně. Až ve 26. minutě se utrhl A. Dostál a Freaks vedli 2:1. Mnozí si mysleli, že je hotovo, ovšem vzal za to opět Bedřich Franc. Nejprve srovnal a pak připravil vítězný gól pro Čunderlíka – 3:2.

Branky a nahrávky: 15. Franc, 27. Franc, 27. Čunderlík (Franc) – 12. Skokan, 26. A. Dostál (P. Kozel). Rozhodčí: Petr Dolejš, Jakub Koleček. Bez karet. Chvojkovice: Peroutka – Böhm, Franc, Klíma, J. Dostál, Vanta, Hurt, Čunderlík, Kocourek. Freaks: Metelka – A. Dostál, D. Dastych, Skokan, M. Šváb, Zelený, P. Kozel, T. Kozel.

Finále: Green Bar – Jump Boys 4:3 pk (0:1)

Finále bylo od začátku vyrovnané. Více zalezlí byli hráči Green Baru, kteří vyráželi do brejků. Naplněné tribuny probudil až ve 13. minutě A. Schwarz, na jehož střelu ze střední vzdálenosti Korejtko nedosáhl.

O vedení přišli hráči Jump Boys hned po přestávce. Nejprve zaváhal při rozehrávce Čižinský, jemuž vypíchl balon M. Král a pohodlně skóroval. Vzápětí se obtočil kolem jednoho z obránců Petr Váňa a rázem vedle Green Bar 2:1. To probudilo oba tábory fanoušků, kteří vytvořili vynikající atmosféru.

Hráči růžového týmu byli chvíli otřeseni, ale pak přišla 33. minuta a udeřili. A. Schwarz vyrovnal na 2:2. O minutu později prošel svým typickým průnikem před bránu Green Baru Šourek a rozradostnil tábor Jump Boys. Ti znovu vedli. Vyvrcholení v základní hrací době přišlo ve 36. minutě, kdy si na zadní tyči počkal Petr Váňa a nikým nehlídaný srovnal.

To už měly oba týmy po pěti faulech, které se přenášely i do prodloužení. Penalta za šestý se však nekopala ani na jedné straně.

V prodloužení měl nejprve na noze titul Vojtíšek z Jump Boys, ale trefil jen spojnici tyčí. Na druhé straně zahrozili M. Král s Petrem Váňou, je zase vychytal Čižinský.

Zápas tak dospěl k penaltovému rozstřelu, kde hned v první sérii netrefil bránu Vojtíšek. Střelci Green Baru se pak třikrát nemýlili. Po poslední penaltě Petra Váni tak mohla naplno propuknout jejich euforie z obhajoby titulu.

Branky a nahrávky: 21. M. Král, 21. Petr Váňa, 36. Petr Váňa (M. Král), rozhodující pok. kop Petr Váňa – 13. A. Schwarz (Hylský), 33. A. Schwarz, 34. Šourek. Rozhodčí: Petr Dolejš, Jakub Koleček. ŽK: Vojtíšek (JB). Penalty proměnili: Schwarz, Šourek – L. Votava, Váňa, Král. Penaltu neproměnil: Vojtíšek. Diváci: 300.

Green Bar: Korejtko – M. Votava, O. Votava, Hájek, L. Votava, Petr Váňa, Hudec, M. Král, Veselý.

Jump Boys: Čižinský – Šourek, Pavlík, Hylský, Husa, A. Schwarz, Vojtíšek, Vrba.