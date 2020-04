O 3. místo: Restaurace Na Valech – VS35,- 3:4 pk (2:0,1:3)

Oba týmy na začátku nechávaly vyniknout své gólmany. „Valník“ také trefoval tyče, hned tu první nastřelil Vlach. Pak ho následoval Jak. Spáčil. Manažer Restaurace Radim Vlach otevřel skóre v 16. minutě, když hlavičkoval po rohu Sýse – 1:0. Do přestávky bylo v táboře Valů ještě veseleji, když na 2:0 zvýšil po akci Jak. Spáčil a Ďoubala střelou do prázdné brány Ladislav Sýs – 2:0.

Vodce se semtexem věřil málo kdo, zvlášť když na 3:0 zvýšil ve 27. minutě střelou bodlem Ďoubal. Jenže pak přišly dvě rychlé branky VS35,-! Nejprve hlavou dával Holub, aby na 2:3 snížil později Lebeda. Deset minut před koncem mohl Valům vrátit dvoubrankové vedení Jak. Spáčil – opět tyč. Akcie Restaurace se zvedly po vyloučení Trnky, který nadával rozhodčímu. Sedm minut v oslabení však tým VS35,- využil k 7. faulu soupeře a z desetimetrové penalty srovnal Zeman – 3:3.

Šlo se do prodloužení, kde měly Vala obrovskou smůlu. Jak. Spáčil, s přispěním Manuse, znovu orazítkoval brankovou konstrukci. V poslední minutě prodloužení opět stálo štěstí při VS35,-, Ladislav Sýs vystřelil a trefil co jiného, než tyč.

V penaltovém rozstřelu Vodka nezaváhala, a když Sýs v poslední sérii neproměnil, z bronzu se nakonec radovala „véespětatřicítka“.

Branky a nahrávky: 16. Vlach (Sýs), 19. Sýs (Ďoubal), 27. Ďoubal – 32. Holub (Zeman), 36. Lebeda (Holub), 46. Zeman (10 m pok. kop), rozh. pok. kop Lebeda. Rozhodčí: Mucha, Karlovský. ŽK: Lebeda (VS35,-). ČK: 42. Trnka (VS35,-). Restaurace Na Valech: Vokoun – Jan Růžička, Vlach, P. Novotný, Jak. Spáčil, J. Horký, Ďoubal, Sýs. VS35,-: Manus – Lebeda, Thieme, Zeman, Krejčí, Jakoubek, Trnka, Černý, Holub. Proměněné penalty: Vlach, Ďoubal – Holub, Zeman, Lebeda. Neproměněná penalta: Sýs.

Finále: Green Bar – STS Chvojkovice 5:2 (3:1)

Green Bar nezačal finále dobře a nechal se Chvojkovickými zatlačit. Böhm dokonce pálil do tyče Výborného branky. Skóre však otevřel až v 7. minutě střelou z pravé strany Bedřich Franc – 0:1. To však barmany probralo a v 11. minutě srovnal po chybě chvojkovické obrany Šrámek – 1:1. O chvíli později přišel obrat skóre: Tečovanou střelou rozvlnil Peroutkovu síť Hudec – 2:1. Ještě do přestávky Green Bar skóre navýšil po ráně z úhlu v podání M. Krále – 3:1.

S Chvojkovicemi bylo zle i po přestávce, kdy na 4:1 zvýšil po křížné přihrávce M. Votava. Traktorka se ale zvedla a dostala se do hry. Nejprve Böhm nastřelil z půlky hřiště tyč. Pak se povedlo snížit Čunderlíkovi střelou bodlem na 2:4. Green Bar si zavařil sedmým faulem, ale při první desetimetrové penaltě vychytal France skvělý Výborný. Za minutu další faul, tentokrát se proti Výbornému postavil Čunderlík, druhou penaltu opět brankář barmanů chytil! V 50. minutě dostaly Chvojkovice třetí pokus: Míč si k pokutovému kopu postavil Böhm, ale ani on si na Výborného nepřišel! Naopak na druhé straně kopal desetimetrovou penaltu barman Váňa a z dorážky stanovil finálové skóre – 5:2.

Sezonu 2009/2010 tak vyhrál Green Bar!

Branky a nahrávky: 11. Šrámek, 13. Hudec, 18. M. Král (P. Váňa), 35. M. Votava (Hudec), 50. P. Váňa - 7. Franc, 47. Čunderlík (Dostál). Rozhodčí: Mucha, Karlovský. ŽK: M. Votava – Čunderlík. Green Bar: T. Výborný – M. Votava, P. Váňa, O. Votava, M. Král, Veselý, Hudec, Šrámek. STS Chvojkovice: Peroutka – Klíma, Hurt, Kocourek, Franc, Böhm, Jirásek, Dostál, Čunderlík, Kubát, Vanta.