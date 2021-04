VS35,- - Dřevo Tvrdík 6:3 (3:2)

Po tyči Krejčího z VS35,- už Thieme otevřel pro vodku skóre utkání. Ten samý hráč bleskovou střelou zvýšil v 6. minutě už na 2:0. O dvě minuty později snížil přesnou střelou Antonín Volenec a dlouho to vypadalo, že to je od Tvrdíkovců vše, zvlášť když Zeman zvýšil na 3:1. Jenže do přestávky využil chybnou rozehrávku véespětatřicítky Černohlávek a snížil na poločasových 3:2.

Ve 31. minutě se Dřevo Tvrdík dočkalo vyrovnání! Po chybě brankáře Kratochvíla vstřelil gól přes celé hřiště Černohlávek – 3:3. O osm minut později však Thieme završil hattrick a vodka se semtexem opět vedla o gól. Na hřišti se přiostřovalo, hlavně ze strany Tvrdíkovců, což jejich hráč Martin Veselý odnesl červenou kartou. Navíc ve 45. minutě zahodil penaltu za akumulované fauly Holub - stav VS35,- tak nenavýšil. To se povedlo za minutu Zemanovi a o postupujícím bylo jasno. Poslední hřebíček do rakve Dřeva Tvrdík zasadil dvě minuty před koncem střelec Filip Thieme – 6:3.

Branky a nahrávky: 5. Thieme (Holub), 6. Thieme (Holub), 23. Zeman, 39. Thieme (Zeman), 46. Zeman (Holub), 48. Thieme (Zeman) – 8. A. Volenec (Červinka), 25. Černohlávek (Kakáček), 31. Černohlávek. Rozhodčí: Mucha – Karlovský. ŽK: A. Volenec, Kakáček (oba DT). ČK: 45. M. Veselý (DT). VS35,-: J. Kratochvíl – Jakoubek, Černý, Holub, Krejčí, Trnka, Havlík, Thieme, Zeman. Dřevo Tvrdík: Flégr – A. Volenec, Z. Volenec, Kakáček, Radil, Březina, Červinka, M. Veselý, Černohlávek.

Kantor&Spol. – Soča Suchdol 8:9 (6:1)

Už ve 2. minutě šli Kantoři po rychlé akci do vedení, trefil se Michal Růžička – 1:0. Pak střelu Blažka dobře chytil suchdolský brankář Novotný. V 10. minutě se poprvé ukázal suchdolský A. Schwarz, ale tutovku neproměnil. Další šance Schwarze a břevno Blažka ozdobily první čtvrthodinu. V 17. minutě už vedl Kantor 2:0. Krásnou kombinaci celého týmu zakončil přesně Blažek. Pak už to tam Soče padalo jeden za druhým a poločasové skóre se zastavilo na cifře 6:1 pro Kantor&Spol., když čestný úspěch Soči zaznamenal Schwarz.

Ve druhém poločase kopla Soča do vrtule. Do hry je dostaly dva góly Jakuba Langra. Na rozdíl dvou branek vzápětí snížil Schwarz a Kantoři začali být nervózní – 6:4. Dusno na lavičce Kantoru bylo i ve 36. minutě, kdy po rohovém kopu snížil Hebr na rozdíl jedné branky. Vyrovnání však ještě odmítl ve 39. minutě Blažek, který vrátil dvougólový rozdíl střelou z úhlu – 7:5. Jenže hned vzápětí opět snížil skóre s chutí hrající Antonín Schwarz – 7:6. Střelnice pokračovala a za dvě minuty se Soča dočkala vyrovnání! Z půlky se trefil Michal Dušínský – 7:7. Za dvě minuty bylo vše jinak. Vedení vykouzlil Kantoru Jakub Vančura z penalty – 8:7. Ovšem ve 45. minutě byl faulován Pavlík a z penalty A. Schwarz znovu vyrovnal. Neuvěřitelné se stalo skutečností ve 49. minutě. Soča dokonale vstala z mrtvých a obrat zařídil skvělou trefou Jakub Langr. V závěrečném tlaku už Kantoři nedokázali vyrovnat a pro letošek se loučí se soutěží.

Branky a nahrávky: 2. M. Růžička (Vácha), 17. Blažek (M. Růžička), 19. J. Vančura (M. Růžička), 20. Vrba (J. Vančura), 22. J. Růžička (M. Růžička), 24. M. Růžička (J. Růžička), 39. Blažek (J. Vančura), 44. J. Vančura (pok. kop) – 23. A. Schwarz, 26. Langr (Pavlík), 28. Langr (Pavlík), 32. A. Schwarz, 36. Hebr (Pavlík), 40. A. Schwarz, 42. Dušínský, 45. A. Schwarz (pok. kop), 48. Langr (P. Bříza). Rozhodčí: Mucha – Karlovský. ŽK: Pavlík (Soča). Kantor&Spol.: Vácha – J. Růžička, J. Moc, M. Růžička, Blažek, J. Vančura, Vrba, R. Poul. Soča: Novotný (43. Hebr) – B. Bříza, Kuchař, Kopeček, Dušínský, P. Bříza, Lang, Pavlík, A. Schwarz.