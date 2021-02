Zpátky v čase: V Kutné Hoře jel padesátku nejrychleji Pavel Boudný

/FOTOGALERIE/ Pojďme společně zpátky v čase. Tentokrát do dubna roku 2009! Přes osm stovek závodníků přišlo změřit své síly do Kutné Hory, kde odstartoval jeden ze závodů desátého ročníku Kolo pro život. Nejrychleji zajel Kutnohorskou padesátku Pavel Boudný z týmu Odlo Specialized. Seriál závodů horských kol se vrátil do Kutné Hory po dvou letech.

Kutnohorská padesátka, dětské závody | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Vítězný Pavel Boudný zajel hlavní závod na padesátikilometrvé trati v čase 1:36:32 a mohl se radovat ze zlaté medaile. Za ním dojel na druhém místě se ztrátou čtyř vteřin Tomáš Vokrouhlík ze stále Factor Bike Team. Na bronzový stupínek vystoupal Tomáš Trunschka z ČS MTB Teamu, jenž za prvním Boudným zaostal o čtyřicet sekund. Čtvrtý dojel Václav Ježek, pátý Ivan Rybařík. Nejlepším zahraničním jezdcem byl Rus Denis Vorontsov, který hájí barvy týmu Merida, a ten skončil na desáté pozici. Oblíbenou součástí závodů je Fitness jízda. Tu vyhrál mezi muži David Hojda před druhým Milošem Huškem a třetím Josefem Loužilem. Mezi ženami zvládla devatenáctikilometrou trať nejrychleji Soňa Křenová. Druhá dojela Kristýna Vallová a třetí skončila Monika Veleková. V průběhu devíti let se z projektu Kolo pro život stal největší seriál horských kol nejen v České republice, ale také v Evropě a ve světě, kterého se ročně účastní téměř 20000 aktivní cyklistů. Fotbalová divize znovu posouvá svůj restart na poslední březnový víkend Přečíst článek ›