Slavnostní zahájení začalo nástupem a představením všech zúčastněných škol. Na travnatou plochu Olympie se jich tak naskládalo šest. Největší výpravu měla favorizovaná základní škola T. G. Masaryka. To pravé napětí začalo po skončení proslovů a slibů, které přednesly Barbora Morysková a Radek Jásek. Na stadionu se totiž objevil olympijský oheň.

Štafetu si předávali zástupci jednotlivých škol, až doputovala k významným hostům. Oheň tak dostal olympijský kanoista Jiří Čtvrtečka nebo zápasník Karel Engel. Třetí v řadě, veslař Oldřich Svojanovský, už předal pochodeň do rukou Dany Zátopkové. „Oheň patří k olympiádě. Je v tom kus mystiky a na člověka to vždy působí hezky,“ vylíčila své pocity po zapálení ohně olympijská vítězka v oštěpu.

Pro Danu Zátopkovou to není první akce podobného typu. „Není to první školní olympiáda, které se účastním. Jsem ráda, když se mladí hýbou, protože většinou už jim rostou jen hlavičky a nožičky se nehýbou. Když jsem skončila, tak jsem ještě pětadvacet let dělala trenérku a největší radostí pro mě byla práce s mladými,“ zavzpomínala.