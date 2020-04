Freaks – VS35,- 2:4pp (1:1,1:2)

V 5. minutě to vypadalo, že zápas bude směřovat k postup Freaks. Petr Kozel propálil Manuse – 1:0. O minutu později mohl zvýšit akcie Freaks Martin Šváb, ale Manus vyrazil míč do břevna. Těsně před přestávkou Petr Kozel nastřelil tyč brány VS35,- a vzápětí Freaks inkasovali. Stanislav Lebeda z otočky propálil Snížka poprvé, což véespětatřicítku vrátilo do hry – 1:1.

Skvělou hrou se VS35,- ve druhé půli dostala po trefách Trnky a Thiemeho do dvoubrankové vedení. Hráčům Freaks začali téct nervy, zvlášť když za pátý faul neproměnil prodlouženou penaltu Tomáš Skokan. Jenže vodka faulovala dál a minut před koncem Tomáš Kozel proměněnou penaltou poslal utkání do prodloužení.

Dramatický zápas skončil ve 32. minutě, když shluk radujících se těl mohli vytvořit hráči vodky se semtexem. Postup jim vystřelil Ondřej Holub – 2:4!

Branky a nahrávky: 5. P. Kozel (Křelina), 29. T. Kozel (pok. kop 7 m) – 15. Lebeda (Trnka), 18. Trnka (Holub), 26. Thieme (Holub), 32. Holub (Lebeda). Rozhodčí: Mucha. ŽK: Holub (VS35,-). Freaks: Snížek – M. Šváb, Zelený, Skokan, P. Kozel, T. Kozel, Křelina. VS35,-: Manus – Černý, Jakoubek, Lebeda, Holub, Thieme, Zeman, Trnka, Krejčí. První zápas: 2:1, postupuje VS35,-.

Restaurace Na Valech – Soča Suchdol 6:0 (3:0)

První utkání vyhráli hráči restaurace 10:4, a tak se očekávala klidná odveta. Klidná však nebyla ve 3. minuta pro Radka Vokouna, který po střetu se suchdolským brankářem Hebrem upadl do bezvědomí, naštěstí se záhy probral a utkání dohrál. Skóre otevřel v 5. minutě Petr Novotný a Vala vedla 1:0. Petr Novotný si připsal na svá bedra i druhý gól, když našel skulinu mezi nohy Hebra – 2:0! Do přestávky Vala ještě zvýšila skóre zásluhou Ladislava Sýse.

Druhý poločas otevřel Ďoubal, který zakončil rychlou kombinaci Restaurace Na Valech gólem na 4:0. Šance si vytvořila i Soča, ale jistě chytající Malina žádný balon za svá záda nepustil. Naopak suchdolský Hebr lovil ze sítě ještě dvakrát. Hattrick završil Petr Novotný, který si svou formu načasoval v ideální dobu. Šestý gól vsítil po bratrské kombinaci Jakub Spáčil.

Branky a nahrávky: 5. Novotný (Jak. Spáčil), 13. Novotný (Jan Spáčil), 14. Sýs (Jak. Spáčil), 17. Ďoubal (Sýs), 25. Novotný (Sýs), 27. Jak. Spáčil (Jan Spáčil). Rozhodčí: Mucha, bez karet. Restaurace Na Valech: Malina – J. Růžička, Ďoubal, Vlach, Jak. Spáčil, Vokoun, Sýs, Novotný, Jan Spáčil. Soča Suchdol: Hebr – B. Bříza, Kuchař, Kopáček, Dušínský, Langr, P. Bříza, Bohuňovský, Vančura, Pavlík. První zápas: 10:4, postupuje Restaurace Na Valech.

Teachers – Green Bar 1:3 (1:1)

Teachers opět pomohl na začátku utkání brankář Potměšil, který vytáhl ze šibenice střelu Petra Váni. V 8. minutě už však Potměšil inkasoval po ráně Michala Krále a Green Bar smazal zápasový rozdíl – 0:1. Do poločasu však bylo srovnáno a postupovou kartu měli v ruce opět Teachers: Michal Jelínek hlavou usměrnil za Výborného výhoz Potměšila – 1:1.

Ve 21. minutě se v utkání do vedení dostali opět hráči Green Baru, když Šafránek chytře tečoval střelu O. Votavy – 1:2. Ve 26. minutě měl velkou šanci po špatném střídání soupeře učitel Vondra, jenže minul branku barmanů. Ve 28. minutě se poprvé postupka přesunula do rukou Green Baru! Chybu v obraně Teachers potrestal střelou do prázdné brány Šafránek – 1:3. Utkání mohl poslat do prodloužení Vojta Vondra, ale svým skvělým volejem orazítkoval pouze břevno barmanů.

Branky a nahrávky: 13. Jelínek (Potměšil) – 8. M. Král, 21. Šafránek (O. Votava), 28. Šafránek. Rozhodčí: Mucha, bez karet. Teachers: Potměšil – Hvězda, Třískala, V. Vondra, T. Šváb, Vodička, J. Holík, Jelínek, Valtr. Green Bar: Výborný – Hudec, Šrámek, Šafránek, O. Votava, P. Váňa, M. Král, Hrbek, Veselý. První zápas: 3:2, postupuje Green Bar.

NC Palma – STS Chvojkovice 1:3 (1:0)

První zápas čtvrtfinále skončil 1:1, a tak se očekával tvrdý a vyhecovaný futsal. Postup do semifinále přiklonil ve 4. minutě svému týmu Ladislav Pospíšil a Palma vedla 1:0. STS pak převzal taktovku hry, hlavně Bedřich Franc zaměstnával obranu soupeře, ale Miloše Hubáčka nepřekonal. Na druhé straně mohl navýšit vedení night clubu Martin Hubáček, ale míč poslal do tyče Peroutkovy brány.

Ve druhé půli se karta obrátila. Petr Čunderlík ze střední vzdálenosti propálil Mil. Hubáčka a rázem bylo vyrovnáno. V další šanci STS se ocitl Martin Kocourek, zastavila ho tyč. Ve 24. minutě se uvolnil Franc, ale střílel vedle. Tři minuty před koncem byl zápas natolik vyhecovaný, že došlo i na fackovačku mezi Čunderlíkem a Zeleným. Oba si odnesli žlutou kartu. To jako by nakoplo chvojkovického manažera Martina Kocourka, který střelou do protipohybu gólmana Hubáčka rozveselil tábor „zřejmě dobrého oddílu“ – 1:2. Krátce po rozehrání Kocourek pečetil postup svého týmu těžkou střelou z úhlu!

Branky a nahrávky: 4. Pospíšil (Kudláček) – 16. Čunderlík (Franc), 28. Kocourek (Franc), 28. Kocourek (Franc). Rozhodčí: Mucha. ŽK: Zelený – Čunderlík. NC Palma: Mil. Hubáček – Mar. Hubáček, Zelený, Pospíšil, Churavý, Kudláček, Lev. STS Chvojkovice: Peroutka – Franc, Kocourek, Hurt, Čunderlík, Böhm, Jirásek, Vanta. První zápas: 1:1, postupuje STS Chvojkovice.