Zručský adventní běh se běhal od čtvrtka do soboty 12. prosince. „Měli jsme připravené varianty podle stupně PES tři nebo čtyři. Závodníků bylo přihlášených zhruba přes stovku. Celkem se zúčastnilo sto čtyři běžců,“ líčil hlavní organizátor a běžec Petr Dubják.

Při stupni PES 4 by závodníci startovali po čtyřech v devíti rozbězích. Nakonec vše zůstalo ještě na trojce, tudíž mohla vždy vyběhnout jedna vlna do padesáti osob. „Účast splnila mé očekávání. Kdybych akci více propagoval, bylo by více běžců. Chtěl jsem, ale zároveň jsem musel myslet na veškerá opatření. Bylo potřeba vše ukočírovat. Registrace jsem ukončil o týden dřív, než jsme plánovali,“ vysvětlil Dubják.

Na trase dlouhé 5,5 kilometru se představili hodně kvalitní závodníci. Vítěz Martin Zajíc z VSK Univerzita Brno zaběhl trať za 17:36, což je tempo 3:12 na kilometr! Nejrychlejší žena Silvie Valová ze stejné univerzity běžela závod za 21:53 (tempo 3:58/km).

„Kvalita závodníků byla skvělá. Potvrdilo se, že jsou běžci letos nevyzávodění a vítají každý běh. Vítěz byl dokonce druhý na letošním mistrovství republiky v běhu na deset kilometrů na dráze,“ upozornil Petr Dubják. On sám zaběhl závod za 23:18 na třináctém místě mezi muži. Jeho dcera Kateřina dokončila mezi ženami druhá a syn v mužích desátý.

Podle Dubjáka je Zruč nad Sázavou na Vánoce krásně osvětlená. Adventní běh má své kouzlo. „Mám rád Vánoce. Zruč je fakt krásně osvětlená. Do toho parádní zámek. I mosty přes řeku jsou vánočně nasvícené. Měl jsem to namyšlené více monstrózně, že by v zázemí byla polévka, svařák, andělé a další vánoční vychytávky. Situace nám to nedovolila, takže se můžeme těšit na příští rok.“ Zručský adventní běh se znovu uskuteční předposlední adventní víkend – v sobotu 11. prosince 2021.