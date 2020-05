Tradiční a oblíbený běžecký závod ve Zruči nad Sázavou se na konci května přeci jen uskuteční, ale v upraveném formátu. Jednou ze zásadních novinek je registrace běžců pouze online. Na místě to nebude možné.

Start Zručského májového běhu v roce 2019. | Foto: zrucskymajovybeh.cz

Vše začne Lidovým nadačním během pro Pavlíka. Trať měří 3100 metrů a je určena všem od šesti let. Start bude každý den od středy 20. května do soboty 23. května v omezeném počtu osob dle nařízení Vlády ČR. Středa až pátek od 18 hodin a v sobotu od 17.30 hodin. „Veškerý výtěžek z Lidového běhu bude darován Pavlíkovi ze Zruče nad Sázavou, který to moc potřebuje!“ řekl Petr Dubják, hlavní organizátor akce.