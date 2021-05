/FOTOGALERIE/ Formou měřeného tréninku se od pátku do neděle uskutečnil 7. ročník Zručského májového běhu. Na trůn se vrátil běžec Jiří Miler. Mezi ženami kralovala Švýcarka Martina Tresch. Hlavní běh na 10.100 metrů se běžel v neděli a závodníci si užili nejen asfalt, ale i pořádně podmáčený terén v lesní části.

Zručský májový běh 2021. | Foto: Marek Flekal

„Průběh byl v pořádku. Zvládli jsme vše dle vládních nařízení, toho jsem se bál nejvíce,“ usmíval se po závodě hlavní organizátor běhu Petr Dubják. „Mám optimistické ohlasy, což mě těší. Jen mi vadí, že chyběla atmosféra. To je to, proč závody děláme. Ale zkrátka letos jsme nemohli udělat hromadný běh. Trať byla sice připravená, ale v některých místech hodně náročná s velkým množstvím vody. Za sedm let šlo o nejhorší terén. Dříve byla sucha. Nyní několik dní předem pršelo.“