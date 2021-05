Zručský májový běh se letos poběží. Pořadatelé ho nazvali měřeným tréninkem

Už v loňském roce měli pořadatelé Zručského májového běhu starosti s uspořádáním svého květnového závodu pro děti, hobby běžce i výkonnostní sportovce. Zvládli to. A do akce jdou i letos, kdy je koronavirová pandemie na ústupu. Ve Zruči se bude běhat od pátku do neděle.

Zručský májový běh. | Foto: Richard Karban

Z příprav měli pořadatelé nejvíce zamotanou hlavu ze všech ročníků. „Minulou sobotu jsem celý den strávil předěláváním běhu na individuální starty. Pak přišla vláda s informací, že bude moct sportovat do třiceti lidí. Udělal jsem tedy druhý den hromadné starty, ale večer jsem dostal informaci, že se to vztahuje jen na děti do osmnácti let. Byl jsem v ohromné stresu," přiznal Petr Dubják. Běh nakonec bude oficiálně měřeným tréninkem a bude mít individuální starty. „Lidový běh začíná v pátek a bude startovat ve dvojicích po třiceti sekundách. Bohužel přijdeme o tu skvělou atmosféru," litoval Dubják a pokračoval: „Dětské závody budou mít hromadné starty do počtu třiceti. V neděli se pak poběží individuálně hlavní závod na 10,1 kilometru." Hned po doběhu závodníci vyjdou koridorem pryč mimo závodu. „Pak už nejsou účastníci měřeného tréninku," pousmál se Petr Dubják. „V neděli jsme se rozhodli pro individuální starty po třiceti sekundách, nechceme dvojice, aby si nemohli pomáhat. Všem účastníkům doporučuji sledovat náš web. Během středy obdrží i finální informace do emailu." Zajímavostí je, že ve štafetách poběží i mistryně světa Ludmila Formanová se svým čáslavským týmem.