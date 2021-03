Ke hře stačí dvě rakety, opeřený míček, ochotný parťák a cestička mezi chatami nebo písečná pláž. Badmintonu nevadí ani vaše slabší fyzická kondice, naopak vám ji pomůže vylepšit. Naběháte, skoro bez povšimnutí, až několik kilometrů a pořádně se zapotíte. Věkově pokročilí navíc potrénují odhad situace, taktické myšlení a zlepší schopnost soustředění. S badmintonem se snadno hubne a zlepšuje dobrou náladu. Už jsme vás přesvědčili?

Nejstarší sport

Věděli jste, že jde o jeden z nejstarších sportů vůbec? První zmínky o hře s opeřeným míčkem jsou 2 tisíce let staré, z doby Inků a Aztéků. Do Evropy se ale dostala z Indie, kde se jmenovala poona. Do Anglie ji přivezl britský důstojník, vévoda z Beaufortu. Na jeho hrabství Gloucestershire, zvaném Badminton, zorganizoval roku 1873 první turnaj. A badminton, jak ho známe dnes, byl na světě. O pár desítek let později se pak uskutečnil první ročník prestižního světového turnaje All England Championship, který dnes hráči považují za obdobu tenisového Wimbledonu.

V Československu se badminton objevuje od roku 1957, kdy v Praze začaly vznikat první badmintonové oddíly, jako např. TJ Spoje Praha, Klub Vysoké škole železniční apod. I když se dnes hraje na profesionálních kurtech a patří mezi olympijské disciplíny, hra s opeřeným míčkem po léta zůstává oblíbenou kratochvílí českých chatařů.

Princip hry

Pravidla badmintonu říkají, že proti sobě stojí dva protivníci, popřípadě dvě dvojice, a odpalují pomocí rakety opeřený košíček přes síť. Snaží se přitom, aby protihráč udělal chybu, tedy nestihl míček vybrat nebo jej zahrál mimo vymezené území. Oproti squashi či tenisu musí být „opeřenec“ hrán vždy přímo z voleje, neodráží se od země. Za chybu je považováno i to, když spadne do sítě. Pokud dopadne na čáru, je hodnocený jako platný, stejně tak pokud se (jako prasátko) dotkne sítě a skončí na straně soupeře.

Hraje se na dva vítězné sety. Vítězem se stává ten, který první zahraje 21 bodů. Dvojice nebo jednotlivec, kteří vyhrají v prvním setu, mají v tom druhém výhodu v podání. U profesionálních turnajů jsou mezi jednotlivými sety dvouminutové přestávky.

Badmintonové hřiště

Chcete si zapinkat rekreačně? Natáhněte si na zahradu síť na volejbal nebo jen provázek a vymezte si podle vaší kondice velikost pole. Pokud chcete hrát jako profesionálové, budete potřebovat víc místa, ideálně kurt. Pro dvouhru by měl být široký 5,18 metru a 13,4 metru dlouhý. Pro čtyřhru je stejně dlouhý, ale široký je 6,1 metru. Dvorec kurtu je pravoúhlý a vymezen v poli čarami širokými 40 mm v bílé nebo žluté barvě a musejí být snadno rozeznatelné. Ke hře se využívá síť v tmavé barvě s oky o velikosti od 15 do 20 mm, sloupky, na kterých je zavěšená, musejí být kolmé.