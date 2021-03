Toxiny se do těla dostávají nejen jídlem, ale i dýcháním, kůží - prostřednictvím různých kosmetických přípravků, a také psychickou nepohodou jako je stres, vztek, smutek a podobně. V těle usazené látky vedou k narušení tělesných funkcí a celkovému oslabení imunity. Tělo má sice určitou samočistící tendenci, ale ta zdaleka nestačí, proto organismu můžeme pomoct bylinkami a různými detoxikačními technikami.

Ve chvíli, kdy se rozhodneme pro celkovou detoxikaci těla, dbáme na pitný režim. Ale pozor, nepřetěžujeme ledviny nadměrným množstvím tekutin, úměrný je příjem dva a půl litru, nebo ještě lépe přibližně dvě deci každou hodinu, samozřejmě vyjma spánku. Pijeme hlavně čistou vodu nebo bylinkové čaje. Omezíme bílé pečivo, tučná a příliš sladká a slaná jídla, vyhýbáme se alkoholu, kofeinu a nikotinu. Ale nedoporučuje se hladovět. I na půst je potřeba tělo přivykat postupně. Strava v detoxikačních dnech má být vyvážená, bohatá na vitamíny a minerální látky, lehce stravitelná. Také se snažíme zvolit čas, kdy máme fyzicky i psychicky nenáročné dny, nehrozí stresy a nervová vypětí.

Bylinnou terapii bychom si měli naordinovat, když se cítíme unavení, špatně spíme, jsme často nachlazení, opakují se nám záněty v těle, máme kožní problémy, nadváhu, celulitidu, bolesti kloubů. To všechno jsou signály, že máme přetížený organismus a v těle nahromaděné škodlivé látky. Detoxikaci můžeme provádět kdykoliv během roku, ale nejoptimálnější čas je na jaře, protože můžeme sáhnout i po čerstvých bylinách.

Osvědčená směs bylin pro stahování nečistot z těla obsahuje pýr, břízu, jasan, vhodnou formou užívání jsou tinktury. Jasan ztepilý optimalizuje množství kyseliny močové v krvi, tím se ovlivňuje stav a funkce kloubů. Pýr plazivý důsledně čistí organismus, močové ústrojí a krev, zlepšuje trávení., proto je pýr vhodný při snižování nadváhy. Bříza bílá je označovaná jako startovací prostředek pro čištění organismu, tou by se mělo začínat. Látky v ní obsažené stimulují jaterní funkce, zlepšují osteoporózu, ovlivňují činnost slinivky. Po tři týdenní kúře dojde k znovunabytí energie a budete se cítit lépe.

Běžné rostliny s nevšedními účinky

Řebříček obecný obvykle bývá součástí detoxikačních směsí., je vhodný na čištění krve, má výrazné dezinfekční a protizánětlivé účinky. Podporuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv, a tím i pozitivně ovlivňuje trávení. Řebříček je také silně močopudný.

Kopřiva dvojdomá je nejznámější detoxikační bylina, pročišťuje krev a působí pozitivně při alergiích a ekzémech, obsahuje celou řadu minerálních látek. Čaj z kopřivy by se neměl popíjet dlouhodobě.

Smetánka lékařská čili pampeliška patří k uznávaným léčivkám. Zrychluje trávení, protože účinné látky v ní obsažené podporují funkci žlučníku a jater, což oceníme po těžkém jídle plném tuků. Rozpouští ledvinové i močové kameny. Snižuje hladinu krevního cukru, i cholesterolu. Působí jako výrazné antirevmatikum. Dokonce je prokázán její vliv na zlepšení vstřebávání otoků nejrůznějšího původu, omlazuje pleť a obsahuje velké množství železa a hořčíku.

Tinktura z citrusových pecek



Pecky z citrusů obsahují limonoidy, přírodní látky, které jsou velmi přínosné při léčbě rakoviny a dokáží působit i pre­ventivně proti jejímu vzniku.



Citrusové pecky rozdrťte v hmoždíři a vlož­te do malé láhve. Jeden díl pecek zalijte třemi díly alespoň 40% alkoholu a nechte macerovat při pokojové teplotě 6–8 týdnů. Poté přefiltrujte přes sítko a uložte do tmy, či skladujte v tmavých sklenicích. Užívejte pre­ventivně 1x denně 20–30 kapek, při horečce a nachlazení 3x denně 15–20 kapek.



Stejným způsobem si můžete připravit tinkturu z grapefruitových jadérek. Můžete ji použít při horečce i při různých mykózách a kožních infekcích, stačí přidat pár kapek do koupele, či do sedací koupele (například při vaginálních mykózách). Působí preven­tivně proti chřipce a nachlazení.



