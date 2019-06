Firma představila novou tabulku mzdového ohodnocení, která znamená pro zkušené strojvedoucí o čtvrtinu vyšší mzdu, než firma nabízela od začátku roku. Původně Arriva lákala na mzdy kolem 40 tisíc korun. „Slyšeli jsme, že je to v porovnání s jinými dopravci málo, ale uváděli jsme plat bez příplatků za přesčasy,“ podotkl generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. Podle něj zvýšení mezd nastane v říjnu, jde o reakci na situaci na trhu práce.

Strojvedoucí patří k nejvíce nedostatkovým profesím v dopravě. Dopravci proto hledají i úplně nové tváře, kterým zaplatí kurz na strojvedoucího. Problémem je i věková struktura strojvedoucích v Česku, velká část z nich je už v důchodovém věku.

Arriva odmítá, že by zatím měla problémy s náborem nových strojvedoucích, zvýšením mezd chce ale přilákat i zatvrzelé odpůrce přechodu k novému zaměstnavateli. Zejména v Praze, kde má Arriva převzít provoz zatím jen na tři roky u některých rychlíků, je mezi strojvedoucími Českých drah poměrně malý zájem o změnu zaměstnavatele.

Delší praxe, vyšší mzda

Nový systém mzdového ohodnocení počítá s tím, že nejvíce peněz dostanou strojvedoucí s praxí šest let a více. Ti dostávají příplatek za praxi ve výši 7500 korun měsíčně. S praxí od dvou do pěti let má mít strojvedoucí tento příplatek ve výši 4000 korun.

Nově také Arriva bude vyplácet náborový příspěvek 15 tisíc korun pro ty, kteří se rozhodnou nastoupit do 1. října. Arriva bude od prosince zajišťovat provoz motorových rychlíků R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald, R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor, R24 Praha – Rakovník a R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice. Získala rovněž zakázku na regionální provoz ve Zlínském kraji a má jezdit v Libereckém kraji. Firma shání celkem 350 zaměstnanců, z toho 260 strojvůdců a stevardů.

Nabídka Arrivy strojvedoucím může výrazně zamíchat mzdami i u jiných dopravců. Dá se očekávat, že se firmy budou snažit zabránit tomu, aby strojvedoucí přešli ke konkurenci. České dráhy uvedly, že medián mzdy v profesi strojvedoucí za loňský rok dosáhl 44 573 korun. Jde ale o příjem i s přesčasy.