Co Bohušovické mlékárně přináší značka kvality KLASA? Na to jsme se zeptali jejího obchodního ředitele Jaroslava Krajníka.

Vzpomínáte si na první výrobek, který KLASU získal?

První výrobky z naší mlékárny získaly ocenění KLASA v roce 2004. Byl to smetanový krém Bobík s čokoládovou a vanilkovou příchutí a také smetana do kávy. Oba tyto výrobky mají v našem výrobním programu dlouhou tradici. Od té doby jsme značku rozšířili i na další výrobkové řady. V současnosti máme oceněno 17 produktů.

„Áčkové“ logo najdeme na mnoha vašich výrobcích. Jaký má pro vás značka přínos?

O značku se vždy ucházíme až u výrobku, který je stabilní, na trhu je dlouhodobě a má potenciál růstu. Dnes máme pod KLASOU různé kategorie výrobků, ať už jsou to dětské výrobky, dezerty pro dospělé nebo moderní produkty zaměřené na zdravý životní styl. Pro nás je KLASA renomovaná značka. Za dobu své existence se stala nejznámější ve své kategorii na našem trhu. Zákazníkovi garantuje kvalitu a nadstandardní vlastnosti výrobků. Je také čím dál víc komunikována. Pomáhá nám odlišovat se od jiných konkurenčních výrobků na trhu.

Mezi oceněnými výrobky máte také skyr, což je tradiční islandský mléčný výrobek, který se však u nás začal vyrábět až prvně právě ve vaší mlékárně. Co vás přimělo rozšířit mléčnou nabídku?

Jsme náležitě pyšní na to, že jsme to byli právě my, kdo obohatil český trh o tento jedinečný výrobek. Jedná se o tradiční produkt ze skandinávských zemí, kde má bohatou historii. Převzali jsme znalosti a řekli jsme si, že nastal ten pravý čas vyzkoušet výrobu také u nás. Být první na trhu je samozřejmě výhoda, ale určité znevýhodnění, protože jsme začali vyrábět skyr v době, kdy ho v Čechách nikdo neznal. Cesta byla náročná, bylo zapotřebí edukovat nejenom nákupčí, ale především konečné spotřebitele. Vysvětlovali jsme, v čem je tento výrobek výjimečný, co je jeho přidaná hodnota. Myslím, že jsme tuto část zvládli dobře. Dnes nám v propagaci výrazně pomáhá také značka KLASA, kterou obdržely naše skyry pro některé příchutě v loňském roce.

Účastníte se veletrhů s ostatními výrobci oceněných potravin. Letos se chystáte na potravinářský veletrh Anuga v Kolíně nad Rýnem. V čem vidíte přínos takových akcí?

Anuga je pro nás velmi významný mezinárodní veletrh. V roce 2017 jsme uvítali možnost vystavovat zde v rámci společné expozice s jinými výrobci oceněnými KLASOU. Prorazit na zahraniční trh je běh na dlouhou trať, je zapotřebí získat kontakty, potkávat se s obchodními partnery a zviditelnit se, nebo spíš být viděn opakovaně.

Svými produkty úspěšně zásobujete také zahraniční trh. Kam vaše výrobky míří?

Naše výroba je zaměřena především na čerstvé výrobky, kdy je trvanlivost poměrně krátká, a tím pádem i limitující. Našimi hlavními odběrateli jsou proto okolní státy: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko. Rádi bychom navázali spolupráci v sousedním Německu, které máme v dojezdové vzdálenosti. Třeba se nám to díky veletrhům časem povede. Třešničkou na dortu je dodávání výrobků na Seychely, kde pochopitelně není možnost vlastní výroby. Letecky sem dovážíme výrobky přibližně dva roky. Přestože to žádný výrazný potenciál nemá, představa, že si na našem Bobíkovi pochutnávají na Seychelách, je velmi příjemná.

Značka KLASA: V současné době ji má 952 výrobků. Dříve hrála u potravin hlavní roli cena. Dnes se spotřebitel hodně zaměřuje na kvalitu a čerstvost. Velký vliv na této změně má šíření osvěty. Značku uděluje ministr zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond ji administruje.