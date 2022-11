Změna výrobního programu podle ní zatím není aktuální, stejně jako další, navazující novinky. Byť se dá předpokládat, že jednou to vše přijde. Nyní však je – a zatím má i zůstat – kutnohorský závod továrnou, které produkuje klasické tabákové výrobky. Byť jde o fabriku s historií, může se pochlubit postavením lídra na poli inovací. A s novými trendy si podává ruku. Mimo jiné má certifikát potvrzující udržitelné hospodaření s vodou a již dosáhla uhlíkové neutrality.

Očekávání změn neplave na vodě

Co vše se má měnit, bude stačit přeškolit se na novou práci, nebo se chystá propouštění? A kdy tohle všechno přijde? To jsou otázky, které Deník zaznamenal mezi zaměstnanci. Když je Deník tlumočil Pospíšilové, odpověď byla jednoznačná: „Žádná z nich není relevantní.“ Současně ale nejde o témata, která by plavala za vodě. Značka Philip Morris se netají tím, že chce odnaučit lidi kouřit hořící cigarety se škodlivým kouřem. Tedy používat produkt, který se vyrábí právě v Kutné Hoře.

Podnět k dohadům dala svými vyjádřeními především Andrea Gontkovičová, jež je nejvyšší hlavou značky nejen po Českou republiku, ale i Slovensko a Maďarsko. Poskytla již několik rozhovorů, v nichž hovoří o transformaci kutnohorské tabačky na továrnu vyrábějící některý z nových výrobků: bezdýmných produktů. Ty se nezapalují jako klasická cigareta, ale zdrojem nikotinu je nahřívaný tabák.

Philip Morris má dlouhodobou strategii: přejít k této variantě, kterou označuje jako ekologičtější a zdravější, ze sta procent. Čili: smradlavému bafání dát sbohem. S nabídkou produktu, který má snížená zdravotní rizika – ať už si uživatelé vyberou dnes již vlastně také tradiční IQOS, anebo jinou alternativu (z firemní nabídky třeba levnější lil SOLID nebo TEEPS s jiným vzhledem i technologií zahřívání). Také na webu tvorimedejiny.cz, který je portálem značky pro nábor nových pracovníků, je strategie jasně určena: „Uskutečňujeme největší změnu tabákového průmyslu za celou dobu jeho existence. Přinášíme lidem méně škodlivé produkty, které jednou zcela nahradí cigarety.“ Což však neznamená, že by se v kutnohorském provozu bezprostředně připravovalo něco převratného.

Oficiální termín změn neexistuje

Slova Gontkovičové nicméně Pospíšilová nevyvrací. „Generální ředitelka se tak vyjadřuje konzistentně,“ konstatovala. Zdůraznila ale, že to znamená pouze osobní přání, jímž se šéfka firmy dlouhodobě netají. Zatím ale nic víc: je to přání, představa, vize – a to bez nějakých konkrétních termínů pro výrobu v Kutné Hoře, nebo dokonce technických detailů. „Nedělala bych z toho žádné závěry ani časovou osu,“ řekla Pospíšilová Deníku ve vztahu k budoucnosti kutnohorského závodu. Jistě se něco dít bude: časový horizont ani charakter změn ale zatím upřesnit nelze.

Zdůraznila opětovně, že Gontkovičová vyjadřuje osobní přání, na což také v poskytnutých rozhovorech upozorňuje. Třeba v rozhovoru pro server Seznam ředitelka uvádí: doufá, že klasické cigarety se přestanou prodávat, než půjde do důchodu. To ale ještě chvíli potrvá. Zatím této Slovence z Tater, které mimochodem na Universitě Komenského v Bratislavě získala titul doktorky filozofie, není ani padesát.