Na rodinnou tradici po revoluci v roce 1992 navázali rodiče Radka Cihláře, který hospodářství spolu s manželkou převzal v roce 1999 po studiu na vysoké škole. Dnes tu hospodaří i se svými třemi dětmi – třiadvacetiletým Radkem, jednadvacetiletou Kateřinou a jedenáctiletou Kájou. Všichni spolu, dohromady a s láskou.

„Naše gró je chov dojeného skotu, část mléka zpracováváme a část prodáváme do mlékárny, protože objem mléka, který denně vyrobíme už nedokážeme sami zpracovat,“ popsal na úvod sympatický farmář. V současné době mají na milošovické farmě více než 140 krav. O všechno se rodina stará sama, nemají žádné zaměstnance. Činnosti mají rozdělené mezi sebou.

Titul Farma roku 2020 získalo rodinné hospodářství z Kutnohorska

„Já vstávám kolem čtvrt na pět, začínám tím, že nakrmím nejmenší telata a jdu dojit, Mirka vstává tak, aby si pustila do pasteru mléko, které potřebuje zpracovávat, pak vstává syn Radek, který má na starosti krmení. Vysokou školu dělá dálkově, nejstarší dcera ji dělá denně. Nejmladší je na základní škole ve Zruči,“ vysvětlil rodinné poměry Radek. „Ve 12 hodin se pak sejdeme na oběd, dáme kávu a ve 13 hodin se zase rozejdeme pracovat. Je to jediná chvíle, kdy máme chvilku siesty. Někdy stihneme i seriál, třeba Teorii velkého třesku,“ dodal.

Na farmě ale rodina nechová jen krávy, najdete tu i masný dobytek plemene Aubrac z Francie. „To je naprosto úžasná kvalita masa, z pohledu chovatele má toto plemeno vynikající vlastnosti. Jsme ale na začátku. Chceme postavit novou budovu na zpracování masa, kde bychom dělali hovězí vyzrálé maso,“ spřádá plány Radek.

Mléko, sýry, jogurty a další výrobky prodávají Cihlářovi takzvaně ze dvora. Malý krámek je otevřený od čtvrtka do neděle. „V letní sezoně, kdy je v okolí spousta chatařů a chalupářů téměř nestíháme, to už je často na hranici sil,“ popsal Radek.

Sýry jsou doménou jeho manželky. „Jsem v tomto oboru naprostý samouk. Pustila jsem se do toho, když se narodila nejmladší dcera. Začalo mě to zajímat, sýry jsem měla vždy ráda. Začala jsem studovat skripta, jezdit na kurzy,“ popsala Mirka, která má prý mezi zákazníky na své sýry skvělý ohlas.

Cihlářovi se shodnou na tom, že tento způsob prodeje jim naprosto vyhovuje. Hlavním důvodem je zpětná vazba, kterou hned dostávají od svých zákazníků. „Lidé tady u nás sedí klidně hodinu, pak přijdou říct, že mléko je skvělé, sýr jim chutnal. Toho se při prodeji do mlékárny nedočkáte, tam je jedinou zpětnou vazbou zaplacená faktura,“ řekl se smíchem Radek.

Jenže peníze podle něj nejsou na prvním místě. Ocenění od lidí je pro rodinu mnohem důležitější. Velká význam pro ně má i zisk titulu Farma roku 2020. „Ocenění Farma roku je pro mě osobně velmi významné a vážím si ho. Už jen proto, že ho sedláci udělují někomu ze svého středu. Ti, co sami moc dobře vědí, o čem práce na farmě je. Člověka to nakopne,“ řekl Radek Cihlář.

A jaké mají přání do budoucna? „Hlavně zdraví, ono to zní jako klišé, ale my opravu nic víc nepotřebujeme. Jen bychom u nás ještě rádi vybudovali farmářský obchod, ve kterém by poctiví farmáři mohli prodávat své výrobky,“ uzavřeli manželé Cihlářovi.