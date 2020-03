ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

"Rozhodně bychom chtěli vyzdvihnout zásluhy kolegů a kolegyň. Úspěch realizace výroby a expedice dezinfekcí je především jejich zásluha, zejména pak Václava Svitáka, Petra Heřmánka a Kateřiny Kunáškové," řekl Radovan Smítka.

Zaznamenala jsem, že v Ethanol Energy se začala vyrábět dezinfekce Anti-Covid. Kolik ji firma denně vyprodukuje?

Naše společnost byla do poloviny měsíce března prakticky pouze výrobcem biolihu, tedy biosložky pro přimíchávání do motorových benzínů s výrobní kapacitou 200 tisíc litrů denně. Vzhledem k nastalé situaci, kdy v důsledku šíření nemoci Covid-19 došlo k vykoupení veškerých dostupných zásob lihových dezinfekčních prostředků a dosavadní kapacity výrobců jak lihu, tak těchto prostředků nebyly dostačující, rozhodla se příslušná ministerstva umožnit vstup do výroby této důležité látky dalším výrobcům a naše společnost je jedním z nich. Díky obrovskému nasazení našich zaměstnanců a výborné spolupráci se zaměstnanci státní správy a bleskové komunikaci s nám doposud neznámými odběrateli jsme od soboty 14. března naší výrobu prakticky zcela přeorientovali na sektor dezinfekcí, přičemž jsme se primárně stali dodavatelem lihu pro další výrobce dezinfekčního prostředku a menší část kapacity věnujeme na vlastní výrobu dezinfekčního přípravku Anti-Covid. Ve čtvrtek 26. března jsme pak dovršili expedici dvou milionu litrů lihu spolu s téměř 100 tisíci litrů vlastní dezinfekce Anti-Covid. Jelikož jsme si vědomi společenské důležitosti při plnění dodávek, poskytujeme tyto výrobky odběratelům v cenách pokrývajících výrobní náklady, v případě lihu především v železničních cisternách nebo autocisternách, výjimečně v tisícilitrových IBC kontejnerech a Anti-Covid pouze v IBC kontejnerech.

Z čeho se dezinfekce vyrábí a co jsou její hlavní složky?

Dezinfekce se vyrábí podle doporučené receptury Světové zdravotnické organizace (WHO). Základní složkou je zmíněný líh, dále pak peroxid vodíku, glycerin a voda. V našem závodě se líh vyrábí z kukuřice, tato surovina je zajištěna na několik měsíců dopředu a i další zmíněné složky jsou naštěstí i v této komplikované době lokálně dostupné, takže další výroba a dodávky dezinfekce nejsou pro nejbližší období ohroženy.

Podléhá výroba dezinfekce nějakým speciálním předpisům? Museli jste vyřizovat nějaká speciální povolení?

Samozřejmě se jedná o látku, která podléhá celé řadě předpisů. Ministerstvo zdravotnictví udělilo výrobcům a odběratelům lihu, kteří nemají příslušnou zdravotnickou certifikaci, dočasnou výjimku, aby bylo možné využít dostupných kapacit pro boj s koronavirem. Uživatelům reálně žádné zdravotní riziko nehrozí, lidstvo má zkušenosti s používáním lihu zkušenosti již po mnoho staletí. Ministerstvo zemědělství vydalo v pátek 13. března 2020 rozhodnutí o specifické denaturaci lihu vhodné pro výrobu tohoto dezinfekčního přípravku. Celní správa pak v řádu jednotek hodin uděluje důvěryhodným odběratelům schválených Ministerstvem průmyslu a obchodu povolení k přijímání a užívání takto denaturovaného a od spotřební daně osvobozeného lihu.

Koho dezinfekcí zásobujete?

Seznam je dostupný na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Nerad bych někoho jmenoval a naopak vynechal. Tito odběratelé pak z lihu a dalších uvedených složek vyrobí dezinfekční prostředek Anti-Covid a distribuují jej v různých typech spotřebitelských balení, v první řadě do nemocnic, hasičským záchranným sborům, policii, domovů pro seniory a tělesně postižené, měst a obcí, ale i výrobním podnikům. Věříme, že se v minulých dnech podařilo Anti-Covid dodat do nejdůležitějších míst po celé ČR a dodávky budou i nadále pokračovat.

Jak dlouho plánujete dezinfekci vyrábět a komu ji budete dodávat?

Toto rozhodnutí učiní Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jak bylo zmíněno, výjimka je pouze časově omezená a po ukončení její platnosti se opět naplno vrátíme k dodávkám do sektoru biopaliv.

Mohou si pro dezinfekci k vám přijet i “obyčejní” lidé?

My bohužel nejsme schopni zajistit malospotřebitelská balení, v tomto případě bych tedy odkázal na seznam schválených výrobců na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.