Petra Dufková má skoro tříletého syna. Do státní školky ho nevzali, tak byla dětská skupina jedinou možnou volbou když potřebovala nastoupit do práce. „Čtyři tisíce stojí docházka, s jídlem ale platíme 6 tisíc korun. Samozřejmě pokud se cena zvýší, nezbyde nic jiného, než zaplatit. Fungování skupiny a individuální přístup se nám moc líbí. Z pohledu rodiče je to ale obrovská finanční zátěž,“ řekla žena, která sama zatím může pracovat jen na částečný úvazek a vydělává tak vlastně na to, aby zaplatila za hlídání dítěte.