Sám dopravce, Arriva Transport Česká republiky, personální krizi ve firmě potvrdil. „Osm řidičů podalo bohužel výpověď, protože se jim nelíbil nový rozvrh jízd po integraci dopravy. Ačkoliv jsme povolali posily, zvýšila se ještě nemocnost a jedeme kvůli tomu doslova na doraz. Za čtvrtek a pátek jsme nedokázali kvůli nenadálému výpadku dalšího nemocného řidiče zajistit dvacet spojů. Nejely však jen ty, které měly přibližně do 15 minut náhradu jiným spojem nebo linkou,“ uvedl mluvčí Arrivy Jan Holub s tím, že pro posílení jejich řad by potřebovali dvacítku řidičů.

Stejná situace se totiž opakovala v úterý 7. září ráno, kdy nevyjel spoj linky 802 v 5.57 hodin z hlavního nádraží do zastávky Žižkov, Fučíkova. Cestující zlobí hlavně to, že se informace dozvídají na poslední chvíli. Vina ale podle všeho leží na dopravci, který koordinátora VHD o nastalé situaci informoval až v pondělí 6. září po 21. hodině. Jako příčinu uvedl personální důvody.

„Moc informací nemáme, Arriva prý nemá řidiče. Ale nakonec ten výpadek byl o něco menší. Část spojů se nakonec nějak podařilo zajistit,“ uvedl koordinátor veřejné hromadné dopravy (VHD) Kutná Hora Radim Fedorovič, který se veřejnost snaží o aktuální situaci podrobně informovat. Jenže ne vždy se to daří dostatečně dopředu.

Od 1. srpna je do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje nově začazena i veřejná hromadná doprava (VHD) na Kutnohorsku. Sotva ale začal školní rok, už se objevily první potíže. Některé spoje v uplynulém týdnu ve čtvrtek a pátek vůbec nejely, včetně těch ranních školních.

