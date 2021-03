V mobilních buňkách testují zaměstnance výtěrem z nosu, který provádí zdravotní sestry. Výsledek se lidé dozví během 10 minut. Zatímco minulý týden tady otestovali 150 zaměstnanců a všichni měli výsledek negativní, tento čtvrtek už testy zachytily 12 pozitivních případů.

„Tito zaměstnanci samozřejmě do práce nenastoupili a musí podstoupit ještě PCR testy. Všechny se nám je podařilo do okolních odběrových míst objednat ještě na týž den,“ uvedl prokurista firmy Tomáš Vítek.

V současné době zhruba 120 zaměstnanců pracuje na home office, ti testování podstupovat nemusí. Další výjimku pak mají ti, co již covid prodělali, těch je v Goldbecku zhruba 50.

Chod firmy nebyl podle Vítka za celou dobu pandemie nijak paralyzován, vždy se karanténa a onemocnění týkala jen úzké skupiny lidí. „Vysvětluji si to tím, že jsme se od počátku snažili k pandemii přistupovat aktivně, například respirátory zaměstnanci fasují už půl roku. Na každou směnu jeden respirátor FFP2. Řešili jsme i rozdělení směn tak, aby se lidé nepotkávali, zrušili jsme závodní stravování v kantýně a zajišťujeme každý den dovoz čerstvého teplého jídla přímo do hal,“ popsal.

Proces testů probíhá rychle. Třeba ve čtvrtek 4. března tam jen za první tři čtvrtě hodinu otestovali 70 lidí.

Na testování zaměstnanců jsou připraveni i ve společnosti Philip Morris. Týkat se to bude přibližně 800 zaměstnanců a dále zhruba 300 zaměstnanců firemních dodavatelů působících pravidelně v prostorech výrobního závodu v Kutné Hoře.

„Na plošné testování jsme připraveni a přesný postup, jak tuto povinnost naplníme, budeme zaměstnancům včas srozumitelně komunikovat,“ uvedla manažerka komunikace Philip Morris ČR Klára Jirovcová Pospíšilová.

I zde již loni v březnu zavřeli kantýnu a přistoupili i k dalším opatřením, která trvají dodnes. „Nastavená pravidla pokrývají celkem 18 oblastí a jsou vždy v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec. Součástí pravidel není jen dodržování různých přísných opatření, ale také například programy zajišťující psychologickou podporu a asistenci pro naše zaměstnance. Všichni zaměstnanci, u kterých to povaha jejich práce umožňuje, pracují již od 13. března 2020 plně z domova,“ zdůraznila manažerka.

Své zaměstnance testovala již i společnost Foxconn. Ta v současné době využívá antigenních samotestů. „Společnost Foxconn postupuje v souladu s vládním nařízením a začala s antigenním testováním zaměstnanců ve čtvrtek 4. března ve svém kutnohorském závodě. V následujících dnech se spustí testování také v druhém závodě v Pardubicích,“ poznamenal manažer PR a komunikace společnosti Foxconn Pavel Kožený.

Testování společnost zajišťuje vlastními zdroji. „Nyní jsou používány antigenní samotesty s výtěrem z nosu, nicméně nevylučujeme, že v budoucnu mohou být využívány i jiné typy testů,“ podotkl manažér. Celý proces testování ve Foxconnu je podle něj sofistikovaný a napojený na vlastní informační systém.